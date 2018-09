Čeprav je bil Povetkin šest rund boljši nasprotnik, ni zdržal do konca. Joshua je v sedmi rundi po nizu sijajnih udarcev dočakal svojo priložnost, dvakrat na tla podrl ruskega tekmeca in končal zgodbo.

Nikoli do zdaj še ni nihče tako dominiral proti Joshui, a to ni bilo dovolj. Svetovni prvak je v sedmi rundi prišel do priložnosti in ubranil naslov prvaka, s to zmago pa je zmagoviti niz podaljšal na 22 borb, od tega jih je 21 odločil s knockoutom, edini, ki je dvoboj z njim končal na nogah, je bil Joseph Parker marca letos.

»Aleksander Povetkin je bil težak izzivalec, kar je dokazal tudi danes, ampak moj glavni cilj je bil zmaga,« je dejal Britanec takoj po slavju in dodal, da bodo njegovega naslednjega tekmeca najverjetneje odločili navijači po anketi na družabnih omrežjih.

Anglež je že drugič nastopil na Wembleyju. Pred dvema letoma je v angleškem hramu nogometa premagal Vladimirja Klička, s čimer je prišel do treh svetovnih naslovov, četrtega pa je dobil z zmago nad Josephom Parkerjem v svoji zadnji borbi. Edini pas, ki mu zdaj še manjka, je naslov po različici WBC, ki ga v rokah drži Američan Deontay Wilder, ki se bo 1. decembra v Los Angelesu boril proti Tysonu Furyju.

Joshua bi se sprva moral pomeriti z Wilderjem, da bi imel možnost postati nesporen težkokategorni svetovni prvak, a so pogajanja padla v vodo. Wilder se bo zdaj boril s Furyjem v ZDA.

Za Povetkina, ki je bil leta 2016 suspendiran zaradi dveh zaporednih pozitivnih dopinških testov v enem letu, je bila to 36. borba in šele drugi poraz. Edini poraz prej je doživel pred petimi leti v Moskvi, ko je po enotni sodniški odločitvi izgubil proti Vladimirju Kličku.

Dvoboj Joshua - Povetkin je bil med drugim tudi obračun nekdanjih olimpijskih prvakov. Joshua je osvojil olimpijsko zlato na igrah v Londonu leta 2012, Povetkin pa je slavil leta 2004 v Atenah.