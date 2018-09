Zapihal bo okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V ponedeljek zjutraj bo deževalo le še v južni Sloveniji, drugod se bo že jasnilo. Dopoldne bo dež ponehal tudi na jugu, sredi dneva in popoldne bo povsod večinoma sončno. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Opzoroilo: V drugi polovici noči in jutri zjutraj bodo najmočnejši sunki severnega vetra ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro.