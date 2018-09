Polovični ironman je sicer tekma, sestavljena iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka. Slovenski prireditelji so dobili triletno licenco, v prvi izvedbi bodo nastopali le rekreativci oziroma tako imenovani tekmovalci v starostnih skupinah.

Start in cilj največjega triatlonskega dogodka v zgodovini Slovenije bosta v Kopru. Prvi tekmovalci bodo v vodo skočili ob 8. uri, časovni limit je osem ur in 30 minut.

Plavalni del bo potekal v Kopru, kolesarski del bo šel čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, v Koper, Šmarje, Izolo in Koper. Tek bo potekal po Kopru, ob obalni cesti do Izole, po starem delu mesta in nazaj v Koper do cilja.

Že v soboto so se v Izoli predstavili najmlajši triatlonci na tako imenovanem ironkids.

Sicer pa so na startnem seznamu nekateri znani Slovenci. To se legendarni triatlonci Miro Kregar, Igor Kogoj in Nataša Nakrst, nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Sloveniji Mitja Mahorič, podjetnika Dušan Olaj in Mirko Tuš ...