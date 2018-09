Premierka Barbadosa Mia Amor Mottley je pojasnila, da Rihanna, katere polno ime je Robyn Rihanna Fenty, sedaj nosi naziv izredne in pooblaščene veleposlanice. Formalno sicer ne bo akreditirana za nobeno državo, bo pa skušala pritegniti investicije ter spodbujati izobraževanje in turizem.

»Ne bi mogla biti bolj ponosna, ker sem bila deležna takšnega naziva moje domače države,« je poudarila zvezdnica. »Veselim se sodelovanja s premierko Mottleyjevo in njeno ekipo pri oblikovanju nove podobe Barbadosa.«

Rihanna, danes stara 30 let, je odrasla v problematični družini na Barbadosu. Do svetovne slave ji je pomagal ameriški producent Evan Rogers, ki je obiskal otok in prepoznal njen talent.

Danes pevka večinoma živi v Los Angelesu in New Yorku. Dosegla je 14 prvih mest na lestvici US Billboard; več so jih nabrali le The Beatles, Elvis Presley in Mariah Carey.