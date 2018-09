Leta 2015 je egiptovsko kasacijsko sodišče potrdilo obsodbo in kazni zaradi korupcije in poneverbe javnega denarja. Sredstva, namenjena za obnovo predsedniških palač, so namreč porabili za gradnjo zasebnih rezidenc.

Sodišče jim je prisodilo tri leta zaporne kazni in skupno plačilo okoli 126 milijonov egiptovskih funtov (okoli sedem milijonov dolarjev) kazni in vračilo okoli 21,2 milijona funtov.

Zaporno kazen so Mubarak in njegova sinova Ala, ki je poslovnež, in Gamal, ki je pred vstajo leta 2011 veljal za očetovega političnega naslednika, sicer že prestali. A pravnomočna obsodba pomeni, da je njihova politična pot končana. V Egiptu je namreč prepovedano potegovanje za javne službe vsem, ki so pravnomočno kazensko obsojeni.

Gamal in Ala se sicer trenutno zagovarjata tudi zaradi obtožb o manipulacijah z borznim trgi. Zaslužila naj bi okoli 500 milijonov funtov.