»Slovenci nismo nikoli napadali, Slovenci smo se vedno samo branili. In naša osnovna vrednota je bila vedno beseda samo s tremi črkami - mir. Zelo enostavna beseda, a hkrati tako težko dosegljiva stvar,« je dejal Šarec in nadaljeval, da zgodovina človeštva ni zgodovina miru pač pa zgodovina vojn.

»In mir bo takrat, ko bosta tudi v naši državi dva sodelavca sposobna iti na kavo, ne da bi se skregala zaradi politike. V politiki je vsak dan veliko besed, veliko je sporov, veliko je prerekanj, ampak to ne sme vplivati na družbo, da bi se na delovnem mestu, doma ali kjerkoli prepirali zaradi politike. To ni mir, to je zavedenost. Zaradi politike se ne splača prepirati,« je še poudaril.

Zbrane sta nagovorila tudi župan Občine Miren-Kostanjevica Mavricij Humar in predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič.

Humar je v nagovoru poudaril pomen miru in iskal, kakšno je orožje, ki ga ljudje uporabljajo za doseganje in ohranjanje miru: »V vojnah se uporablja orožje, kakšno orožje pa lahko uporabljamo mi za ohranjanje miru? Ta orožja so ljubezen, potrpežljivost, tolerantnost in ostale stvari, ki jih imamo vedno pri sebi. Vprašati pa se moramo, kolikokrat jih uporabimo, kolikokrat se z njimi ukvarjamo. In prav ta zborovanja so zato pomembna, da nas na to opomnijo in da na tem tudi rastemo,« je dejal mirensko-kostanjeviški župan.