Ko so nogometaši Cleveland Browns zadnjič zmagali, je bil predsednik ZDA še Barack Obama, zato ni presenetljivo, da so zmago proslavili v stilu. Med tekmo sicer ni najbolje kazalo, saj so zaostajali že 14 točk za gosti iz New Yorka, a so uspeli preobrniti izid in zmagati z 21:17.

Navijači so v več kot 10 barih po zvezni državi Ohio zmago proslavili z brezplačnim pivom. Bud LightKot, ki je uradni sponzor ameriške nogometne lige NFL, je kot del promocije barom podaril zaklenjene hladilnike z vsaj 200 pločevinkami piva. Hladilniki so se se avtomatsko s pomočjo pametne tehnologije odklenili takoj po zmagi Cleveland Browns in tako ponudili dodaten razlog za veselje clevelandskim navijačem.