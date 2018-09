Mario Gomez, novinar časnika El Heraldo de Chiapas, je postal zadnja žrtev v valu nasilja proti medijem v Mehiki. Ta velja za drugo najbolj smrtonosno državo za novinarje na svetu; prva je od vojne razdejana Sirija, kažejo podatki organizacije Novinarji brez meja.

»Pred kratkim se je obrnil na policijo, ker je prejemal grožnje,« je AFP povedal kolega ubitega 35-letnega Gomeza, ki ni želel biti imenovan.

Gomezu so grozili že leta 2016, potem ko je napisal več člankov o koruptivnosti dveh državnih uslužbencev, navaja skupina za pravice novinarjev Article 19.

Gomeza sta neznana moška večkrat ustrelila v trebuh

Po navedbah El Heralda je Gomez, sicer poročevalec časnika v mestu Yajalon, v petek zapuščal dom in se odpravljal na delo, ko sta do njega pristopila neznana moška in ga »hladnokrvno umorila« s serijo strelov v trebuh. Novinarja so odpeljali v bolnišnico, a je ranam podlegel.

»Pozivamo k obsežni preiskavi, da bi odkrili odgovorne za ta zločin,« so na spletni strani časnika v prispevku pozvali njegovi kolegi. Državno tožilstvo je že uvedlo preiskavo.

Mehika je sicer lani zabeležila rekordno število umorov, skupno 28.702. Od tega je bilo najmanj 11 umorjenih novinarjev. Za smrtonosno se lahko v Mehiki izkaže preiskovanje mamilarskih kartelov, koruptivnih vladnih uslužbencev in povezav med njimi.