Prehodno bo zapihal severovzhodnik, ob morju pa bo še pihal jugo. Popoldne bo dež od severovzhoda počasi slabel in do večera večinoma ponehal, okoli poldneva bo na Primorskem začela pihati zmerna burja.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo več sonca. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem in na vzhodu do okoli 24 stopinj celzija.

Danes dopoldne bodo predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji možni krajevni nalivi, zaradi katerih pričakujemo močnejši porast hudourniških vodotokov.