Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, so danes zjutraj italijanski varnostni organi na hitri cesti na Vrtojbi v smeri Slovenije ustavljali kombinirano vozilo ukrajinskih registrskih številk, katerega voznik ni ustavil in je zapeljal čez državno mejo v smeri proti Ajdovščini. Italijanski varnostni organi so vozilo zasledovali, pri čemer je neznani voznik na regionalni cesti pred naseljem Dobravlje povzročil prometno nesrečo. Voznik je s kraja pobegnil v smeri proti naselju Kukanje.

Novogoriški policisti zdaj na območju med Ajdovščino in Potočami izvajajo aktivnosti za izsleditev po vsej verjetnosti oboroženega osumljenca kaznivega dejanja.

Policisti novogoriške policijske uprave občane naprošajo, da v primeru, če v okolici naselja Dobravlje in sosednjih vasi opazijo moškega, visokega med 160 in 175 centimetri, svetlejših las, oblečenega v črno kratko majico in svetle kavbojke, to takoj prijavijo na najbližjo policijsko postajo oz. pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimno številko 080 1200.