Če so želeli Slovenci ostati v igri za uvrstitev med šest najboljših ekip na svetu, so danes Belgijce morali premagati. Svojih navijačev niso razočarali, saj prvič na svetovnem prvenstvu niso oddali niti enega niza. Slavili so zmago s 3:0 (26, 26, 19) in Belgijo še drugič na tem prvenstvu premagali. Igralci selektorja Slobodana Kovača so v prvih dveh nizih sicer dolgo trli odpor tekmeca, v tretjem pa ga povsem nadigrali in vpisali svojo četrto zmago na prvenstvu.

Slovenija je v tekmo vstopila spodbudno. Imela je pobudo in tudi po zaslugi dobrega servisa na prvi tehnični odmor odšla z dvema točkama prednosti. Po njem je povedla že z 10:7, a prednost hitro zapravila in tekmecu dovolila, da je najprej izenačil, nato pa prvič na tekmi še povedel. Če so bili Slovenci prepričljivi na servisu, so bili Belgijci v bloku. To je še posebno veljalo za Simona van de Voordeja, po bloku katerega so Belgijci pobegnili na plus tri. A do 19. točke in vstopa v končnico so Slovenci že izenačili, pri 21. pa s pomočjo povratnika Tončka Šterna znova prešli v vodstvo. V napeti končnici je imela Belgija dve zaključni žogi, a ju ni uspela izkoristiti. Darilo so slovenski odbojkarji izkoristili in osvojili niz z 28:26.

V drugi set so bolje vstopili rdeči zmaji, a je bilo njihovo vodstvo kratkega roka. Po asu razpoloženega Klemna Čebulja in napaki nasprotnika je Slovenija povedla z 10:7. To pa ni bila njena največja prednost. V končnici se je razigral Gregor Ropret, po servisih katerega so Slovenci pobegnili na 22:18. Niz so imeli kot na dlani, a so si z napakami močno otežili delo. Zapravili so kar štiri zaključne žoge in tekmecu dovolili, da je znova izenačil. Kljub temu so bili na koncu bolj zbrani od Belgije in povedli z 2:0.

Če sta bila prva niza boj na nož, se je tretji končal presenetljivo hitro. Belgija je zapadla v hudo krizo, iz katere se ni znala izkopati. Slovenski odbojkarji so vodili od začetka do konca in s skoraj pol moči set brez težav pripeljali do konca.

»Pričakovali smo napeto tekmo in tako je tudi bilo. Z rezultatom smo zadovoljni, saj imamo zdaj tri točke več. Celotna ekipa je odigrala zelo dobro, a mislim, da je še prostor za napredek. Ko dosežemo serijo točk in pobegnemo tekmecu, se ustrašimo zaključiti niz. Ko popravimo še to, bo veliko bolje,« je povedal Slobodan Kovač, ki ga z igralci jutri že čaka tekma z Brazilijo.

Ta je na drugi tekmi skupine F premagala Avstralijo s 3:0 (21, 22, 15) in ima na lestvici dve točki prednosti pred drugouvrščeno Slovenijo. Brazilci niso imeli nikakršnih težav, saj Avstralija niti v enem izmed nizov ni bila v resnejši prednosti.

Skupina F 1. Brazilija 6 5 1 16:6 14 2. Slovenija 6 4 2 15:10 12 3. Belgija 6 3 3 11:11 10 4. Avstralija 6 2 4 9:14 7