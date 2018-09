Izdatna državna pomoč in raznovrstni sanacijski poskusi v zadnjih letih s ciljem, da bi pred več kot 90 leti ustanovljena Polzela postala dolgoročno delujoče podjetje, so spodleteli. Zadnje upanje, da na pogorišču nekoč uglednega proizvajalca nogavic zraste novo, zdravo jedro, so usahnili julija letos, potem ko stečajnemu upravitelju Zlatku Viliju Hohjecu leto in pol po začetku stečaja ni uspelo najti kupca za zaključeno celoto. Zato se je proizvodnja zaustavila, približno 70 delavcev, kolikor jih je na koncu še izdelovalo nogavice, pa je bilo odpuščenih.

Veliko več sreče je imel Hohnjec z unovčevanjem blagovne znamke Polzela in precejšnjih zalog. Za izklicno ceno v višini 389 tisočakov je vse skupaj odkupila estonska trgovska družba Sirekar Hulgi OÜ. Če vzamemo, da je v paketni prodaji premoženja Hohnjec vrednost blagovne znamke s pripadajočo intelektualno lastnino ovrednotil na 70.000 evrov in da je bilo naprodaj 819.239 parov nogavic (ker je Polzela gotove izdelke dnevno prodajala, se lahko končno število prodanih nogavic razlikuje), to pomeni, da je bil par nogavic v povprečju prodan za manj kot 40 centov. In če bi od višine kupnine odšteli ocenjeno vrednost blagovne znamke, bi to še vedno pomenilo, da so Estonci sklenili dober posel, saj so v tem primeru za par nogavic v povprečju plačali slabe pol evra.

Tik pred nakupom v Sloveniji ustanovili podjetje

Po končanem nakupu premoženja Polzele so iz Sirekarja sporočili, da nameravajo na podlagi strateškega načrta ponovno vzpostaviti in še naprej razvijati blagovno znamko Polzela, in sicer v mednarodno prepoznavno visokokakovostno blagovno znamko. V estonski družbi blagovno znamko Polzela ocenjujejo kot eno najbolj prepoznavnih in kakovostnih blagovnih znamk na področju modnih nogavic in poudarjajo, da je z novim lastnikom dobila možnost ohranitve in nadaljnjega razvoja kot tudi močnega pozicioniranja tako na slovenskem kot mednarodnem tržišču. Ponovno nameravajo vzpostaviti trgovsko verigo v Sloveniji in na Hrvaškem ter začeti z izvozom nogavic v države, nastale iz nekdanje Jugoslavije.

Pri vlaganjih v razvoj blagovne znamke namerava Sirekar zaposliti kader s področja marketinga in prodaje, ki je že do sedaj deloval v Polzeli, so pojasnili v estonski družbi. Dodali so, da se bo proizvodnja izvajala v evropskih tovarnah, preučujejo pa tudi možnosti proizvodnje določenih izdelkov v Sloveniji, če bodo našli primernega poslovnega partnerja.

Kot vse kaže, namerava Sirekar Polzeline nogavice sam tržiti na slovenskem trgu. Tik pred javno dražbo je namreč z minimalnim potrebnim kapitalom v višini 7500 evrov v Sloveniji ustanovil podjetje Sirekar nogavice, med drugim registrirano za proizvodnjo nogavic ter prodajo tekstila na drobno in veliko. Poleg naložbe v blagovno znamko Polzela namerava Sirekar v Sloveniji začeti s prodajo ene najbolj znanih estonskih blagovnih znamk Monton. Na estonskem trgu Sirekar, ki po podatkih njihove spletne strani zaposluje 32 delavcev, trži razne izdelke srednje kakovostnih blagovnih znamk, med katerimi prednjačijo spodnje perilo in nogavice.