Nogometaši v prvi slovenski ligi bodo ta konec tedna sklenili uvodno četrtino prvenstva. Doslej je najbolj prepričal Maribor, ki še edini ne pozna poraza. Po zmešnjavi s srbskimi trenerji na začetku sezone se je branilka naslova Olimpija vendarle pobrala in postala prva zasledovalka vijoličastih. Prijetno sta presenetila Aluminij in Mura, Domžale pa še čakajo na odriv proti vodilnemu dvojcu. Največje razočaranje uvodnih tekem je Rudar, ki je prikovan na dno lestvice.

Sedmerica prvoligašev je skupaj s tretjeligašem iz Kopra včeraj sodelovala na žrebu četrtfinalnih parov slovenskega pokala. Najatraktivnejši par je Maribor – Domžale, medtem ko je žreb najbolj prizanesel Olimpiji, ki bo igrala s Koprom. Krško se bo pomerilo z Aluminijem, Gorica pa z Muro. Prve tekme bodo odigrali 17. oktobra, povratne pa dva tedna kasneje.

GORICA – KRŠKOdanes ob 18. uri, sodnik: Antič

Gorica ima en poraz in je tik pod vrhom lestvice, Krško ima eno zmago in je na predzadnjem mestu. Poleg tega prihaja na prizorišče, kjer je še brez zmage. To sta podatka, ki na papirju dajeta prednost gostiteljem. Če pa upoštevamo sredini pokalni tekmi, ko se je Gorica mučila pri drugoligašu v Vipolžah, medtem ko so Krčani v slabi uri nasuli Celjanom tri zadetke, dobi razmerje moči novo dimenzijo. Če, nadalje, vzamemo v obzir še dejstvo, da bo Srebrnič tekmo odigral brez kaznovanih prvega napadalca Andrije Filipovića in Roka Grudine, je to še dodaten razlog za previdnost pri napovedi. Ob seštevanju plusov in minusov v taborih tekmecev je treba upoštevati tudi dejstvo, da je napad Krčanov močnejši za Daliborja Volaša, ki je v dresih različnih klubov »najraje« zabijal žoge v goriško mrežo. Ko je v predlanski sezoni nazadnje igral na slovenski sceni, je za Celje zadel na obeh gostovanjih v Športnem parku. In če še nadaljujemo v stilu, ne smemo prezreti niti dveh bivših, ki se vračata na edino letošnje primorsko prvoligaško prizorišče: Luke Volariča in seveda trenerja Alena Ščulca, ki je bil član goriške zasedbe pred osemnajstimi leti. Tokrat seveda ne prihaja obujat spominov, saj ima skrbi, povezane s pogledom na lestvico.

Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Hodžić, Džuzdanović, Kolenc, Kotnik, Osuji, Bužinel, Smajlagić, trener Srebrnič; Krško: Zalokar, Kulinitš, Brekalo, Ejup, Štefulj, Zakrajšek, Kovačič, Da Silva, Hing-Glover, Srečković, Vekić, trener Ščulac. Naš namig: 1

MARIBOR – DOMŽALEdanes ob 20.15, sodnik: Skomina

Ko pridejo Domžale, je drugače. Rumena družina praviloma zaigra drugače od preostalih, ki se večinoma pridejo branit. No, Celju in Muri se je pametna in premetena obrambna taktika letos v Ljudskem vrtu že izplačala, a vijoličasti ne dvomijo, da bodo ranjeni Domžalčani nocoj skušali igrati. Točke gostje vsekakor potrebujejo, če želijo kmalu nazaj na »svoje« tretje mesto. »Razlikovati je treba točkovni izkupiček in njihove predstave, tega ne smemo metati v isti koš,« je Domžalam kompliment, a tudi pritisk ponudil Darko Milanič.

Ni želel dodatno komentirati pisanja, da naj bi se Zlatko Zahović in Miran Pavlin sporekla, spomnil je na izjavo kluba, v kateri je zapisano, da je »to vez nemogoče uničiti«. Maribor je v Krškem (0:2) sicer znova potrdil, zakaj lažje in boljše igra v gosteh, proti Domžalam pa bo očitno brez znova poškodovanega Luke Zahovića, ki ima težave s trebušnim zidom.

V Domžalah še naprej stavijo na trdo delo. Težave so, kot priznava Senijad Ibričić, v realizaciji, ampak z njo ima ob rotacijah in izostankih trenerja Simona Rožmana (pre)pogosto težave tudi sam. Novi domžalski kapetan meni, da je morda še dobro, da prihaja gostovanje v Ljudskem vrtu ravno po porazu s Triglavom. »Pripravljamo si priložnosti, smo aktivni, zato sem prepričan, da se nam bo kmalu odprlo.«

Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Klinar, Šuler, Ivković, Viler, Dervišević, Vrhovec, Hotić, Vršič, Mlakar, Tavares; Domžale: Mulalić, Sikošek, Melnjak, Klemenčič, Rom, Žužek, Ibraimi, Ibričić, Gnezda Čerin, Belima, Vuk. Naš namig: 1.

TRIGLAV – RUDARjutri ob 14. uri, sodnik: Obrenović

Kako naporen je ritem dveh tekem za novega prvoligaša, bo pokazala tekma z Rudarjem, ki je presenetljivo zasidran na zadnjem mestu prve lige.

Triglav je bil po zmagi v Domžalah blizu velikemu presenečenju tudi v osmini finala pokala z Olimpijo, a je v Stožicah začel igrati šele v drugem polčasu. Kranjčani so v novi sezoni izgubili vse prvoligaške tekme na domačem stadionu, v gosteh pa sploh še ne poznajo poraza.

Rudar ne igra tako slabo, kot kažejo zadnji rezultati. Moštvo ima velike težave z učinkovitostjo, ki jih bo konec zgolj z vztrajnim delom. Trener Marijan Pušnik ima na voljo zasedbo vsaj za sredino lestvice, zato se njegov stolček že močno trese.

Verjetni postavi – Triglav: Čadež, D. Kryeziu, Elsner, Gajić, Alić, Udovič, Mlakar, Afoakwa, Kumer, Tijanič, Žurga; Rudar: Pridigar, Bolha, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Arap, Črnčič, A. Pišek, Pušnik, Trifković, Kamara. Naš namig: 0.

CELJE – MURAjutri ob 16. uri, sodnik: Jug

Dvoboj ekip, ki ju loči le točka, a tudi povsem drugačna izkušnja minulega vikenda. Mura si je v nedeljo prislužila aplavz razprodane Fazanerije za trdo in kvalitetno borbo proti Olimpiji (0:2), ne pa tudi točk. Celjani pa so prišli naposled do prve zmage, ki je sicer, kot je rekel Dušan Kosič, prej ali slej morala priti, ampak je Rudar (0:1) imel dejansko dobro tekmo in padel na zadnje mesto.

No, veselje ni dolgo trajalo. Že v sredo so grofje – povrhu doma, kjer tako letos še čakajo na prvo zmago – gladko, trpko in kislo izpadli iz pokala proti Krškemu (0:3). »Žal nam ni uspelo ponoviti pristopa iz Velenja. Borba ni bila na pravem nivoju,« je za ekipo stopil kapetan Jure Travner. Ko tej celjski ekipi pade samozavest, se sesuje celoten koncept, kar se pozna zlasti v obrambi. Le Domžale jim ga letos niso zabile. Zakaj? »Vsak pri sebi mora ugotoviti, ali je dal od sebe svoj maksimum. Pokazati moramo, da je to morda bil le slab dan. «

Obračun v Celju bo podpisal prvo četrtino za obe ekipi. Ante Šimundža je že vnaprej (na)povedal, da bo vsaka od prvih devetih tekem finale in predvsem nabiranje izkušenj, ki jih Mura zlasti na gostovanjih še potrebuje, potem ko so zapravili vodstvi tako v Velenju (3:2) kot v Novi Gorici (2:2). Mura bo povrhu brez kaznovanih Luke Šušnjare in Nina Koutra.

Verjetni postavi – Celje: Rozman, Džinić, Travner, Brecl, Andrejašič, Cvek, Novak, Pungaršek, Lotrič, Požeg Vancaš, Ibišević; Mura: Obradović, Kous, Boškovič, Peričić, Šturm, Kozar, Lorbek, Maruško, Karničnik, Bobičanec, Sirk. Naš namig: 0.

OLIMPIJA – ALUMINIJjutri ob 18.15, sodnik: Ponis

Olimpija je s pokalno tekmo proti Triglavu odprla serijo štirih zaporednih tekem na domačem stadionu. Za prvo zmago se lahko zahvali predvsem rezervnemu vratarju Nejcu Vidmarju, ki je z obrambami popravljal napake soigralcev in branilce naslova popeljal med osmerico najboljših.

V Stožicah se bodo v tednu dni zvrstili Aluminij, Gorica in Krško, kar je izvrstna priložnost za novega trenerja Zorana Barišića, da pokaže sadove svojega dela. Barišić je proti Triglavu preveč eksperimentiral z udarno postavo, zato bi se Olimpija kmalu opekla. »Nisem bil zadovoljen. Preveč smo bili pasivni, kar moramo popraviti. Proti Aluminiju bom znova spremenil enajsterico. Vrnili se bodo najboljši, kar pa še ne pomeni, da bomo v pokalu igrali samo z rezervisti,« je povedal Zoran Barišić, ki še spoznava zakonitosti slovenskega prvoligaškega nogometa in ustroj kluba. »Dobro sodelujemo in sprejemamo zamisli novega trenerja. Lahko smo še boljši,« pa meni Matic Črnic.

Aluminij? Med tednom je imel le težji trening v Prevaljah, sicer pa se je znašel v vlogi neposrednega tekmeca Olimpije pri vrhu razpredelnice. Kidričani niso tako visoko zaradi spektakularnih predstav, ampak predvsem zaradi slabšega starta Olimpije in Domžal. Ko so nazadnje obiskali Stožice, so visoko izgubili v finalu pokala.

Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Bagnack, Maksimenko, Ilić, Suljić, Tomić, Putinčanin, Lupeta, Kronaveter, Črnic, Vombergar; Aluminij: Janžekovič, Ploj, Martinović, Grgić, Jakšić, Muminović, Petrovič, Rogina, Horvat, Tahiraj, Trdina. Naš namig: 1.