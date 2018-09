Kava in cigarete

Globoko sožalje vsem, ki ste se ta teden opekli na City – Lyon. Zmagal je Lyon, dvojni znak na City pa je bil vreden vsega 1,04. Na 100 evrov vložka bi dobil 4 evre. Kar je nemara tudi kdo stavil. Kdo, ki je imel v žepu samo še 100 in je bil v fazi, da pazi na sleherni »fičnik«, pa se je domislil, da bi čez noč na tak način lahko prišel do proračuna, s katerim bi si dan za tem pokril kavo in cigarete. Sam sem pogrnil pri Zvezdi, kjer sem igral »oba gol«. In to na dveh listkih, na katerih sem imel med drugim tudi točen rezultat za Inter. V vsakem primeru padam v črno serijo. Listka nisem zadel že kak mesec. Velja se zbrati. Vendar pa to samo po sebi ni noben recept. »Treba je odigrati jezno,« meni stari sodrug. In morda ujameš moment. Moment, kakršen se je med tednom pripetil Krškemu, ki je v pokalni tekmi z 0:3 premagalo Celje in dalo v eni tekmi skoraj toliko golov, kot jim jih je uspelo zabiti od avgusta. Če seveda izvzamemo 8:0 v pokalni tekmi proti Turnišču. V soboto gostujejo pri k remijem nagnjeni Gorici, ki pa v to tekmo verjetno ne bo šla zgolj s polovično namero. No, če že, potem bi na Gorico stavil, da bo zmagala s točno golom prednosti, kar je vredno 3,70, bi pa znali zadeti obe ekipi, kar je vredno 1,90.