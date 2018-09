Policija je 52-letno varuško v vrtcu v newyorškem predelu Queens aretirala. Tragični dogodek se je zgodil nekaj pred 4. uro zjutraj po krajevnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so na prizorišču našli dva noža. Ranjene dojenčke in odrasli osebi so v kritičnem, a stabilnem stanju prepeljali v bolnišnico. Gre za uslužbenko vrtca, ki jo je osumljenka večkrat zabodla v trup, ter očeta enega od dojenčkov, ki je bil zaboden v nogo.

Po navedbah policije je bilo v vrtcu v času napada devet dojenčkov in nekaj staršev. Osumljenko so našli v kleti vrtca z ureznino na zapestju, ki si jo je zadala sama.

Tiskovni predstavnik policije je sprva za AFP povedal, da naj bi vrtec, ki so ga obiskovali pripadniki azijske skupnosti, obratoval nezakonito, nato pa so sporočili, da status vrtca ni jasen. Deloval naj bi več let, saj je policija leta 2011 prejela prijavo sosedov zaradi hrupa.