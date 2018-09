V zadnjem poročilu o vplivu alkohola na zdravje so izpostavili, da je alkohol odgovoren za eno od 20 smrti na svetu, med drugim zaradi vožnje pod vplivom alkohola in številnih bolezni, ki so posledica uživanja alkohola, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med najbolj ogroženimi sglavoo moški, saj predstavljajo kar tri četrtine vseh, ki umrejo zaradi posledic alkohola.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da preveč ljudi, njihovih družin in skupnosti trpi zaradi posledic škodljivega uživanja alkohola. »Čas je za akcijo, da se prepreči to resno grožnjo razvoju zdravih družb,« je dodal.

S pitjem alkohola je povezanih več kot 200 zdravstvenih obolenj, ljudje pa so tudi bolj dovzetni, da se okužijo s kakšnimi prenosljivimi boleznimi, kot sta tuberkuloza in pljučnica, še piše v poročilu.

Zaradi z alkoholom povezanih težav na svetu trpi kar okoli 237 milijonov moških in 46 milijonov žensk, opozarjajo pri organizaciji.

V letu 2016 so zabeležili okoli tri milijone smrti, povezanih z alkoholom, kar predstavlja 5,3 odstotka vseh smrti tisto leto. Število smrti zaradi virusa hiv ali aidsa predstavljajo leta 2016 1,8 odstotka vseh smrti, prometne nesreče so bile odgovorne za 2,5 odstotka in nasilje za 0,8 odstotka vseh smrti.

V poročilu so vseeno opazili pozitiven trend, saj so številke nižje kot v poročilu iz leta 2014. Zmanjšal se je predvsem delež oseb, ki prekomerno pijejo.

Zloraba alkohola prizadene skoraj 15 odstotkov moških in 3,5 odstotka žensk v Evropi ter 11,5 odstotka moških in 5,1 odstotka žensk v Amerikah. V Evropi se je sicer število pivcev od leta 2010 zmanjšalo za deset odstotkov, a se v Evropi še vedno zaužije največ alkohola na posameznika, in sicer 10 litrov čistega alkohola na leto.

Pri WHO opozarjajo, da je pitje alkohola na porastu tudi v Aziji, predvsem na Kitajskem in v Indiji.