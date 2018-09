Izgorelost zaposlenih ne vpliva le na njihovo zdravje, temveč tudi na poslovni uspeh podjetja in splošno ekonomijo države, ugotavlja nova raziskava evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofund. Simptomi izgorelosti sicer lahko trajajo tudi več let, zato jih je treba prepoznati in pravilno odpravljati oziroma zdraviti, dodajajo.

Tveganja za izgorelost

Psihološka tveganja, kot so preobremenjenost z delovnimi nalogami, delo do poznih ur in nadure, brez dvoma vodijo v izgorelost, poudarjajo v organizaciji. Prav tako zaposlenim ne prizanašajo nestrinjanja z etiko in vrednotami podjetja, slabe karierne možnosti in krivice na delovnem mestu. Gre za negotovost, ko zaposleni ne čutijo več pripadnosti podjetju in imajo občutek, da ne morejo vplivati na spremembe v podjetju, temveč so prepričani zgolj v to, da jih nadrejeni vidijo kot orodje za doseganje svojih ciljev.

Eurofundova raziskovalka Agnès Parent Thirion je ob tem poudarila, da izpostavljanje tovrstnim visokim tveganjem na dolgi rok zagotovo predstavlja nevarnost za izgorelost. »Način našega dela je lahko bolj prilagojen in organiziran drugače in bolje. Namesto da se odzovemo takrat, ko imajo sodelavci že težave, bi se morali bolj posvečati preventivi in se bojevati proti dejavnikom, ki vodijo v izgorelost. To bi moralo biti del kolektivne zavesti.«