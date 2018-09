»Da me ne bo z ekipo LottoNl-Jumbo na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ekipni vožnji na čas, je logična posledica odločitev, ki sem jih moral sprejeti po francoskem Touru. Dejstvo je, da sem s kamenčkom v komolcu vozil tudi po Franciji, po odstranitvi pa se ni dobro zacelilo in sem moral še enkrat k zdravnikom, s tem pa sem izgubil veliko časa. Po tistem smo z vsemi ljudmi okoli mene našli skupni jezik, da se bomo odpovedali obema kronometroma in se usmerili le na cestno dirko zadnji dan prvenstva,« je Primož Roglič še enkrat nanizal razloge njegovega tekmovalnega programa na 85. svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu.

Roglič bo nedvomno ena osrednjih osebnosti prvenstva. Že to, da se je odpovedal ekipni vožnji in tudi posamični, je dovolj zgovoren dokaz, kakšne motive ima osemčlanska zasedba Slovenije za cestno dirko. Nizozemska LottoNl-Jumbo bo v ekipni vožnji nastopila večinoma v zasedbi, ki je z Rogličem na dirki Po Britaniji dosegla zgodovinsko prvo zmago v tej disciplini. S te plati bo brez Zasavca zelo oslabljena. Roglič se je, vsekakor ne ravnodušno, odpovedal tudi posamičnemu TT in tako v sredo ne bo branil naslova svetovnega podprvaka iz Bergna. »Trasa posamičnega kronometra je dolga 54 kilometrov in za to se je seveda treba pripraviti. Naivno bi bilo pričakovati, da bi s pomanjkanjem treninga to lahko odpeljal optimalno, kot želim. Meni uvrstitev med najboljših deset ne predstavlja motivacije in cilja. Šel bi tja z željo zmagati. Brez teh nastopov pa imam čas, da opravim optimalne treninge doma in pridem optimalno pripravljen za naslednjo nedeljo,« je pojasnil odločitev.

S tem še kako odločno nakazuje motivacijo za maratonsko cestno dirko posameznikov (258 km) v nedeljo, 30. septembra. »V veliko čast mi je, da bom v Innsbrucku nastopal s sedmimi prijatelji. Gremo pokazat, kdo smo Slovenci, dali bomo 110 odstotkov,« je motiviran. S sedmerico prijateljev je mišljena zasedba, na katero stavi selektor Andrej Hauptman (Matej Mohorič, Jan Polanc, Jan Tratnik, Luka Pibernik, Simon Špilak, Grega Bole, Domen Novak). Del bo v soboto vozil še na klubski VN Marca Pantanija, predvsem Mohorič z visokimi cilji.

Jutri bo nastope v Innsbrucku v TTT začel le Jan Tratnik. To bo njegov zadnji nastop za poljsko ekipo CCC, za 2019 je dogovorjen z Bahrain Merido, in bo kot najboljši kolesar ekipe imel posebno čast nastopiti zadnjič v tej disciplini, ki jo UCI umika s programa prvenstva. »Pričakujemo da bomo popravili lanski rezultat. Lahko pozitivno presenetimo, saj je vsa ekipa letos dala več poudarka na kronometer. Upam, da bo šlo z mojim trojnim programom. Moj glavni cilj tega prvenstva je posamični kronometer, saj se praktično nanj pripravljam že vso sezono. Sem neučakan, da vidim, kam lahko pridem,« pravi Jan Tratnik.

V pravljičnem sedmem letu, ko je ta disciplina na sporedu UCI, bo ženska preizkušnja na čas še posebej prestižna za žensko ekipo BTC City Ljubljana (vozijo Eugenia Bujak, Polona Batagelj, Nizozemka Maaike Boogaard, Švedinja Hanna Nilsson, Rusinja Anastasia Iakovenko, Italijanka Corinna Lechner). Zasedba Gorazda Penka je bila lani v Bergnu sedma, prav tako na svetovnem prvenstvu v Dohi pred dvema letoma. Na zadnji preizkušnji letošnjega niza WorldToura pa so bile v okviru ženske španske Vuelte v tej disciplini celo četrte. To je bilo pred tednom dni. »Pričakovanja za to prvenstvo so bila velika. Glede na hitro traso je Gorazd Penko računal tudi na Oleno Pavlukhino, a si je na evropskem prvenstvu zlomila medenico. Dekleta so v zadnjem mesecu resnično veliko časa posvetile tej disciplini. Gorazd pravi, da je cilj še vedno uvrstitev v deseterico,« je ekipna pričakovanja povzela glasnica ekipe Urša Pintar, ki je kljub nekaj zdravstvenim težavam na seznamu za cestno dirko (sobota, 29. septembra) skupaj s Polono Batagelj, Špelo Kern in Urško Žigart. Slovenska reprezentanca skupaj z mladinsko in vrsto mlajših članov s Tadejem Pogačarjem šteje 25 imen. Največ doslej.