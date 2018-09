Voditeljica francoske skrajne desnice Marine Le Pen noče, da bi jo pregledal psihiater, kot zahteva sodišče v zvezi s preiskavo o njenih spletnih objavah fotografij, na katerih so prikazane okrutnosti Islamske države (IS). »Pa saj to ni mogoče!« je ogorčeno vzkliknila 50-letna Le Penova, ki je bila lani druga na predsedniških volitvah. »Zato, ker sem kritizirala grozote IS na twitterju, me hoče sodišče poslati k psihiatru! Seveda ne bom šla.«

Decembra 2015 je objavila tri takšne fotografije. Marca letos pa je sodišče proti njej uvedlo preiskavo, ker je na njih »skrajno nasilno sporočilo« in ker bi jih lahko videl kakšen mladoletnik. Grozi ji tri leta zapora ali 75.000 evrov globe. Sodišče se pri tem opira na člen, ki varuje mladoletnike tudi pred pornografijo. In ker bi ga lahko kršili zlasti pedofili, je za vsakega, ki je osumljen, da je kršil ta člen, predviden pregled pri psihiatru. V primeru Le Penove gre predvsem za to, da se vidi, ali je zmožna razsodnega odločanja.

»V totalitarnih režimih je ena od metod boja proti nasprotnikom, da se jih razglasi za nore,« je dejala Le Penova, ki pa ima s sodiščem opraviti tudi zaradi drugih zadev.