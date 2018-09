Rimsko cesarstvo, ki je v svoji zgodovini nadziralo vse helenizirane države v Sredozemlju in tudi keltska območja zahodne Evrope, je bilo vrsto let sopomenka napredka. Državljani so imeli volilno pravico, ceste so bile mogočne, voda iz akvaduktov se je stekala v vodnjake na glavnih trgih in bila brezplačna. Prav tako ogled javnih iger in kopanje v toplicah. Le davki so bili visoki, saj sta obramba mej cesarstva in pa razvejana birokracija zahtevali vedno več sredstev. To pa ni ustavilo cesarjev, ki so kar tekmovali v gradnji javnih poslopij in zasebnih vil.

Pravzaprav se zdi rimski imperij v marsičem podoben današnjim državam, le da se po njihovih cestah namesto konjskih vpreg vozijo avtomobili. In med njimi so množično zastopani tudi Mazdini. Še več: ko so njihovi razvojniki leta 2005 tuhtali, kako poimenovati svojega najnovejšega športnega terenca, da bo njegovo ime pomenljivo, takoj prepoznano in nekaj posebnega še mnogo kasneje, so se verjetno spomnili Rimljanov. Ali natančneje, rimskih številk. Izbrali so dve in zadeli v polno. Ob kombinaciji CX, ki mimogrede označuje število 110, danes tudi tisti o avtomobilih manj poučeni zastrižejo z ušesi in pomislijo na (športno-terensko) mazdo. Če smo pikolovski, na štiri, tokratna zgodba pa bo osredotočena na najmanjšo, ki ima izpostavljeno številko 3. Z razlogom: v skladu z numerologijo trojka nagovarja komunikativne in družabne ljudi, ki so radi v središču pozornosti. In če kaj res velja, potem zagotovo to, da boste s CX-3 v soju žarometov. Zavoljo privlačne oblike. Vsaj nam se namreč v svojem razredu zdi oblikovna vladarica. Si zato predstavljate, kako zahtevno nalogo so v dizajnerskem centru dobili, ko so jim rekli: spremenite jo. Upali bi staviti, da so kot profesor Baltazar iz istoimenske risanke v iskanju formule hodili gor in dol ter tehtali med revolucijo in evolucijo. Odločili so se za slednjo. Previdnost je pač mati modrosti, znano reklo pa pravi tudi, da se konja, ki zmaguje, ne menja.

Tudi zato vas sprašujemo: poglejte naslovno fotografijo in ugotovite, kaj je na avtu novega. Naj vam pomagamo, saj ostro oko ni dovolj. Na novo so oblikovali prednjo masko motorja, žarometi so v skladu s trendi prilagodljivi LED, v notranjosti so mnogi dekorativni elementi kromirani, namesto klasične parkirne zavore je zdaj elektronska. Škoda je le, da prenova ni zajela (pre)majhnega ekrana na vrhu centralne konzole, ki za nameček ni na dotik. V CX-3 zlahka prepoznate navihanega otroka, v družbi katerega vam nikoli ne bo dolgčas, saj vedno postreže z nečim nepričakovanim, kot da skriva asa v rokavu. Ta as ni eden, asov je več, večina pa je povezana z udobjem in asistenčnimi, predvsem varnostnimi sistemi. Pametni tempomat je tako na voljo tudi v kombinaciji s samodejnim menjalnikom, tako da sam pospešuje in zavira ter vzdržuje varnostno razdaljo, prvič so na voljo tudi električno pomični usnjeni sedeži, ki premorejo spominsko funkcijo. Mikavna in uporabna se zdi tudi pomoč prednjih senzorjev pri parkiranju. Na neki način avto deluje kot zlata ribica, ki izpolnjuje lastnikove želje. Lahko je osebno naravnani športni terenec, udoben in tudi hiter. Ali pa zgolj štirikolesnik, ki tudi polno naložen opravlja svoje poslanstvo. Porok temu je zadnja klop, ki jo enostavno podremo in prtljažnik pogoltne 1260 litrov, kar je na primer dovolj za dve gorski kolesi. Mazdi pa tudi zahtevnejši teren ne predstavlja posebne ovire. Pri čemer veseli, da je štirikolesni pogon sedaj na voljo pri dveh motorjih, dizelskem (za doplačilo) in močnejšem bencinskem (serijski).

3-2-1-2. Ne gre za kombinacijo, ki odpira vrata z dragocenostmi založenega sefa, temveč pojasnjuje pogonski sklop. Motorji so namreč trije, dva bencinska in eden dizelsko gnani, za prenos moči pa skrbita 6-stopenjski ročni ali 6-stopenjski samodejni menjalnik, ki je na voljo pri vseh motorjih. Katero kombinacijo izbrati? Odvisno od razvajenosti lastnika, njegovih želja po bolj dinamični vožnji in pa stanja na bančnem računu. Bencinska motorja premoreta 121 ali 150 konjev, nov pa je 1,8-litrski dizel z močjo 115 konjev, ki nadomešča 1,5-litrskega in 105-konjskega. Omeniti velja, da vsi ustrezajo najnovejšemu standardu izpustov, ki sliši na ime euro6d-TEMP.

Prelevili smo se v potencialnega kupca in ugotovili, da sta šibkejši bencinski in dizelski motor najbolj smiselna izbira, slednji seveda v primeru, če niste tudi sami del skupnosti, ki je v Evropi sprožila pravo gonjo proti črno obarvani krvi. Oba sta dovolj zmogljiva in varčna (dizelski pričakovano s povprečno porabo 6,3 litrov še bolj), se pa zdi smiselno doplačilo za samodejni menjalnik (1800 evrov) in nekoliko manj za štirikolesni pogon (prav tako 1800 evrov). Pripravite svoj »hlev«, saj boste vanj prenovljeno CX-3 lahko zapeljali že ta mesec, cene se začnejo pri 16.090 evrih.