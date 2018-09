Bono o bolečini na papeževem obrazu

»Na njegovem obrazu sem videl bolečino, začutil sem, da je iskrena,« je dejal Bono po sredinem srečanju s papežem Frančiškom, ki ga je obiskal v Vatikanu. Bolečino na papeževem obrazu je zaznal, ko sta se pogovarjala o spolnih zlorabah v cerkvi. Dejal je še, da je papežu razložil, da se v njegovi rodni Irski zdi, da so nekateri napadalci bolj zaščiteni kot žrtve. Po njegovem mnenju je prav to papeža najbolj prizadelo. »Menim, da je izjemen človek za izjemen čas.« Kasneje je njegov tiskovni predstavnik še malce razširil glasbenikov elaborat o papežu, češ da meni, da želi papež spremeniti mnenje ljudi, da cerkev nadlegovalce ščiti, in želi storiti vse, da do tega ne pride. Papež Frančišek je bil pred kratkim na obisku na Irskem in je irske katolike prosil za odpuščanje zaradi zlorab, ko so se zgodile v preteklosti.