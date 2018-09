O tem je razpredal tudi Haileyjin stric Alec Baldwin, ki je na podelitvi emmyjev razlagal, da »sta kar odšla in se poročila, ne da bi kogar koli poslušala«. Res sta odšla, a v London, kjer je Hailey kot manekenka nastopila na londonskem tednu mode. Vsaj v tračarskih medijih sta ostala poročena, dokler v petek ni Hailey jasno in glasno tvitnila, da nista poročena: »Razumem, kako so nastala ugibanja, a še nisva poročena.« Pevec pa je presenetil »ljubezen svojega življenja« in turiste pred Buckinghamsko palačo, ko se je usedel na rob vodnjaka in kot ulični glasbenik odprl kovček s kitaro, odbrenkal nekaj pesmi svoji dragi, se pustil fotografirati in menda pričakoval tudi, da bo v kovček padel kakšen kovanec.

Poročil o tem ni bilo. So pa na spletu veliko šal zbijali na račun tega, da naj bi v Kanadi rojeni pevec zaprosil za ameriško državljanstvo. Krožile so šale, da ga Američani ne marajo, zato naj zaprosi za državljanstvo v Mehiki. Če pa ga nočejo niti tam, naj zaprosi za avstralsko državljanstvo. Pa tudi, da so ljudje mislili, da se bodo v Trumpovi eri vsi zvezdniki izselili iz ZDA, in ne razumejo, zakaj se želi Bieber priseliti.