Spregovoril duh princese Margarete

V Netflixovi seriji The Crown (Krona) igralka Helena Bonham Carter igra princeso Margareto, uporniško sestro britanske kraljice Elizabete. To sicer ni njena prva kraljeva vloga, saj je v filmu Kraljevi govor ob Colinu Firthu kot kralju Juriju VI. igrala vlogo kraljeve soproge Elizabete, to se pravi matere princese Margarete. Igralka se je v pripravah na vlogo princese posvetovala z nikomer drugim kot z duhom leta 2002 umrle kraljičine sestre. Ta naj bi ji dejal – duh namreč – da opravlja dobro delo in verodostojno portretira uporniško princeso. Princesa Margareta je prvič zamajala kraljevi protokol, ko se je hotela poročiti s Petrom Townsendom, ločencem z dvema otrokoma. Kar so ji seveda prepovedali. A si je vseeno izbrala »navadnega državljana«, fotografa Antonyja Armstronga - Jonesa, ki ga je kraljica hitro povzdignila v lorda, da bi pridobil vsaj malo aristokratskega.