Na igrišču ljubljanske osnovne šole Toneta Čufarja so spomladi odstranili dotrajana igrala in na mestni občini so junija zagotovili, da bodo prenovo tega dela igrišča izvedli v času poletnih počitnic. Okoliški prebivalci pravijo, da so dela začeli šele v zadnjih tednih avgusta.

Zapletlo se je zaradi dobavnega roka igral

Prenovljeno igrišče so ta teden končno uradno odprli, gradbena dela so se namreč zavlekla zaradi dolgega dobavnega roka igral iz tujine. »Igrala so bila skrbno izbrana skupaj z učitelji športa in podaljšanega bivanja, in sicer tako, da jih bodo z veseljem uporabljali otroci vseh treh triad, saj so posebej izdelana glede na razvojne sposobnosti in priložnosti po posameznih starostnih obdobjih otrok. Igrala so gibalno spodbudna in zabavna, kar je še posebno pomembno v gostih urbanih naseljih. Izbrana igrala izdelajo po naročilu, zato je dobavni rok dolg. Potrebna so bila tudi predhodna gradbena dela – če bi ta izvedli, preden so bila igrala dobavljena, tega dela igrišča otroci med počitnicami ne bi mogli uporabljati, čemur smo se želeli izogniti,« so sporočili z mestne občine.

Igrala so nekaj dni pred začetkom šolskega leta že namestili na šolsko igrišče, ki je v popoldanskem času, ob koncih tedna in v času počitnic namenjeno tudi javni uporabi. Igrišče je bilo v tistih dneh nezaščiteno, zato so okoliški otroci igrala takrat že preizkusili, ob začetku šolskega leta pa so območje ponovno zavarovali in nadaljevali dela.