Jeseniški in ljubljanski hokejisti so z zmago in porazom krenili v novo sezono alpske lige. Železarji so točkovno uspešnejši, saj so v četrtek zvečer osvojili točko za poraz po kazenskih strelih na gostovanju pri Vipitenu, ki ga vodi slovenski selektor Ivo Jan.

Slovenski državni prvaki so bili po polovici tekme že v zaostanku dveh zadetkov, a so z vztrajno igro v zadnji tretjini izvlekli podaljšek. Za Vipiteno je dva gola dosegel Jure Sotlar, pri Jesenicah pa je bil po uvodnem hat-tricku proti Cortini znova uspešen Tadej Čimžar. Železarji so nastopili brez prvega napadalca Davida Rodmana, ki si je poškodoval koleno.

Jeseničani so po uspešnem uvodu v mednarodno tekmovanje dokazali, da so pozabili grenak poraz v finalu slovenskega pokala proti Olimpiji. Ker so na dveh tekmah dosegli deset golov, so prekinili tudi strelsko sušo, kar jih navdaja z optimizmom pred drevišnjo uro resnice s prvakom Asiagem, ki je sinoči opravil generalko z Lustenauom. Današnji obračun v Podmežakli z začetkom ob 18. uri bo slovesen, saj se bodo navijači poklonili enemu od najprepoznavnejših otrok jeseniške hokejske šole zadnjih dvajsetih let Robertu Kristanu. Dolgoletni reprezentant je v minuli sezoni branil za Olimpijo in sklenil bogato kariero.

Tivolske hokejiste ta konec tedna znova čaka dvojni spored z današnjim gostovanjem pri Gardeni in jutrišnjo domačo premiero ob 17.30 z novincem v ligi Milanom. Italijanski predstavnik je še edino moštvo brez odigrane tekme, saj se jim je iz bizarnih razlogov izjalovila uvertura s Feldkirchom. V Milanu namreč niso pravočasno pripravili ledene ploskve, kar je povzročilo ogromno slabe volje v taboru obeh moštev. Milančani svojih prvih tekmecev sploh niso obvestili, da se jim zatika s pripravo igrišča, zato je bilo osemdeset gostov iz Avstrije razočaranih in jeznih ob prihodu na prizorišče. Vodstvo lige bo obračun nemara registriralo z izidom 5:0 za Feldkirch.