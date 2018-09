Slabe igre, pri katerih najbolj bodejo v oči neučinkovitost, iskanje krivcev povsod, le v lastnih vrstah ne, in pozivi navijačev k odstopu uprave na eni strani ter vsesplošna evforija, bleščeče predstave in navdušenje po prvi točki v ligi prvakov na drugi. Približno tako bi lahko opisali stanje v in okoli vrst največjih srbskih nogometnih klubov Partizana in Crvene zvezde, ki ju jutri čaka prva medsebojna tekma v sezoni, 158. prvenstveni večni derbi, skupno pa že 248.

Ob vsem omenjenem je še čudno, da bo šlo tudi tokrat za tekmo drugo- in prvouvrščenega moštva lige, a Partizanu se je tik pod vrh uspelo preriniti prav sredi tega tedna. Dan po velikem prazniku večnih nasprotnikov, ki so streljaj stran uspeli ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno pred silnimi napadi Napolija v prvem krogu lige prvakov, je na svojem stadionu namreč po silnih mukah z 1:0 premagal Rad. S tem s tekmo več za Zvezdo črno-beli zdaj zaostajajo dve točki, na osmih obračunih so zbrali 19 točk, a ob tem dosegli le osem golov, medtem ko so jih rdeče-beli na sedmih tekmah, na katerih so prav tolikokrat tudi zmagali, zabili že 22. Če bi upoštevali še rezultate prejšnje sezone, pa je Zvezda na domačem prvenstvu nanizala že 17 zaporednih zmag, pri čemer bo, če ne izgubi niti jutri niti na naslednjih dveh tekmah, njen niz nepremagljivosti zdržal vse koledarsko leto. »To je zadnje, kar nas v tem trenutku zanima. Z mislimi smo le pri derbiju. Domače prvenstvo je navkljub ligi prvakov naša prioriteta, ob tem pa vemo, kaj derbi pomeni nam in našim navijačem,« pred tekmo sporoča kapetan moštva Vujadin Savić.

A medtem ko omenjeni kljub previdnosti vseeno priznava, da jih predstava proti italijanskim podprvakom pred derbijem dodatno ohrabruje, njihovi tekmeci podobne spodbude nimajo. Potem ko je že po prvih dveh krogih prejšnjega trenerja Miroslava Đukića zamenjal Zoran Mirković, je ta na prvenstvu sicer nanizal pet zaporednih zmag, a je igra daleč od prepričljive in celo gledljive, kar štiri izmed omenjenih tekem pa so se končale z izidom 1:0, pri čemer je z vseh strani kritizirano vodstvo Partizana krivce našlo v sodnikih. »Crvena zvezda me sploh ne skrbi, mi se ji bomo zagotovo po moško postavili po robu. Bolj me skrbi, da se ne bi spet vmešal 'nekdo tretji' in nam skrojil usode. Tri leta sem v Partizanu in v tem času se je zgodilo preveč 'naključnih' napak v našo škodo, preveč škandaloznih odločitev, ki neposredno vplivajo na rezultat,« si je dan po zadnji tekmi proti Radu, na kateri je bil Partizan resnično oškodovan, dal duška športni direktor Ivica Iliev in tako stopil v bran svojemu trenerju, ki je takoj po tekmi prav tako bentil čez sodnike. Mimogrede: tokratni derbi bo petič v karieri sodil Danilo Grujić, pod budnim očesom katerega je do sedaj Partizan zmagal dvakrat, po ena tekma pa se je končala z zmago Zvezde in remijem.

Kot vselej v času derbija bodo v Beogradu tudi tokrat na delu okrepljene policijske enote, posebej vroče pa zna biti tudi zaradi incidenta izpred tedna dni, ko sta se v Bijeljini v hudem vnaprej dogovorjenem množičnem pretepu spopadli tamkajšnji skupini navijačev obeh klubov, pri čemer je komaj 30-letni navijač Partizana izgubil življenje.