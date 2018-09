Lokalna skupščina zahodnoukrajinske province, katere prestolnica je Lvov, je na svoji skupščini z glasovi večine poslancev sprejela predlog, da bo v njej prepovedano vse, kar sodi v rusko kulturo, vključno z ruščino. S to prepovedjo so iz tega dela Ukrajine pregnane vse ruske knjige, ruski filmi, ruski časopisi, ruske pesmi in ruski jezik.

Obsodbe z zahoda in doma

Prepoved naj bi veljala, dokler ruski separatisti ne vrnejo od matice odrezano ozemlje na vzhodu države in dokler Rusija ne vrne Krima. V Ukrajini so sicer do sedaj že prepovedali nekatere ruske spletne strani, pa tudi knjige in filme, ki so jih ocenili kot propagandno gradivo, ki slavi separatiste in rusko vojaško moč, niso pa prepovedali časopisov in kulture, čeprav ni manjkalo očitkov, da je ruskega preveč tudi v tistih delih države, kjer so Rusi izrazita manjšina. A tudi v tej prepovedi so šli predaleč, saj se je med prepovedanimi knjigami znašla tudi knjiga Stalingrad britanskega avtorja Antonyja Beevorja, ki opisuje bitko za Stalingrad. V parlamentu v Lvovu za omenjeni predlog niso glasovali samo poslanci desnih nacionalističnih strank, ampak tudi poslanci sredinske prozahodne stranke Blok ukrajinskega predsednika Petra Porošenka. Ravno z zahoda je bila največ očitkov deležna odločitev parlamenta v Lvovu. Oglasila sta se britanski in kanadski veleposlanik, ki sta sklep označila kot nepremišljen, diskriminatoren in celo neumen.

Oglasili so se tudi nekateri ukrajinski razumniki, ki so prepoved označili kot lov na čarovnice, ki bo bolj škodil ukrajinski kulturi kot pomagal ukrajinskemu domoljubju. Statistike namreč kažejo, da ruski jezik in kultura tudi brez takšnih ukrepov z leti vse bolj izginjata iz ukrajinske kulturne krajine in življenja nasploh. Nekateri politiki pa so ocenili, da je sklep iz Lvova celo protiustaven.

Zagovorniki pravijo, da gre bolj za simbolno dejanje, češ da v izglasovani odločitvi sploh ni predvideno, kako jo bodo uresničevali v praksi in kakšne bodo sankcije za tiste, ki odločitve ne bodo spoštovali in bodo še naprej gledali ruske filme in brali ruske knjige.