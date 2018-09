Triglavu brez Aljaževega stolpa so šteti dnevi, zato ni čudno, da je najvišji slovenski vrh v zadnjih dneh še bolj množično obiskan, fotografij s praznega mesta, ki ga je zasedla miniaturna kopija Aljaževega stolpa, pa so polna družbena omrežja. Navdušenje nad stanjem, v katerem se Triglav po 123 letih brez stolpa vpisuje v posebno zgodovino, včasih poskrbi tudi za poškodbe. Tako so gorenjski policisti opozorili na nezgodo, ki se je na srečo končala zgolj z zlomom roke.

Spotaknila se je pri miniaturni repliki Aljaževega stolpa Planinka je osvojila vrh Triglava, in kot se za tak podvig spodobi, ga je želela ovekovečiti. Pri fotografiranju blizu miniaturne replike Aljaževega stolpa se je spotaknila in padla. Če ji je uspel podvig na vrh očaka, pa se ne more pohvaliti s srečno vrnitvijo v dolino, saj jo je zaradi poškodbe, zloma roke, v zdravstveno ustanovo odpeljal vojaški helikopter. »Planinko razumemo, da je dogodek želela ovekovečiti. Bi pa želeli, da so planinci pri tem početju zelo previdni, sploh če gre za vrhove, na katerih je z vseh strani mogoč padec več sto metrov naravnost v globino,« opozarja predstavnik za stike z javnostjo PU Kranj Bojan Kos. Triglav brez Aljaževega stolpa si je kmalu po odstranjevanju originala pobliže ogledala tudi ekipa, ki skrbi za prenovo pravega Aljaževega stolpa, pravi generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Slovenije Jernej Hudolin. »Stolpek, ki se je pojavil na praznem mestu, se mi zdi prav lepa gesta, ki je je vsak, ki v teh dneh pride na Triglav, vesel,« meni. Spomnil je, da so sprva želeli med popravilom Aljaževega stolpa namestiti njegovo repliko v naravni velikosti, ki so jo izdelali za potrebe študij in razstave. »Pa smo si premislili, saj ne bi radi sprožili občutkov, da kopija ostaja na vrhu Triglava, original pa v dolini. Že pred približno desetimi leti se je v zvezi s tem razvila ostra polemika, za katero nismo želeli, da se ponovi. Original je šel zgolj na popravilo v dolino in se kmalu vrača na svoje staro mesto,« je zagotovil.

Nameščanje ne bo dovoljevalo napak Da se bo Aljažev stolp čim prej vrnil na svoje mesto, ni dovolj le njegovo popravilo v dolini, ki je v teh dneh še v polnem teku. Sredi tedna je del ekipe strokovnjakov, ki skrbijo za ta projekt, začel urejati vse potrebno na Triglavu, kar so s posnetki in fotografijami ovekovečili tudi obiskovalci. »Stolp bo na vrh Triglava prišel tako, kot je z vrha odšel. Prihodnji teden bodo po mojih ocenah dela končana, potem pa bomo počakali na kar se da ugodne vremenske razmere, najboljše bi bilo brezvetrje, in na razpoložljivost vojaškega helikopterja,« opisuje Hudolin. Zaključno dejanje, torej namestitev stolpa nazaj na svoje mesto, bo končano v nekaj minutah, pri čemer bo sodelovalo okoli 15 ljudi. »Vračanje stolpa na svoje mesto bo bistveno zahtevnejše, kot je bilo njegovo odstranjevanje. Ko smo ga odstranjevali, je bil z vsemi poškodbami v dokaj klavrnem stanju, vendar kakršne koli dodatne poškodbe ob demontaži ali med transportom niso bile katastrofalne. Če pa bi se kaj takega zgodilo pri transportu Aljaževega stolpa nazaj na svoje mesto, bi to zelo negativno vplivalo na uspešnost narejenih posegov in na njihovo trajnost,« je prepričan. »Treba se je zavedati, da stolp ni v idealnem stanju. Narejen je iz ploščatega železa in plašča iz pločevine, ki ima svojo življenjsko dobo. Sto triindvajset let je bil izpostavljen strelam, nevihtam, snegu, ledu, da ne govorimo človeškem dejavniku. Stolp, ki se bo vrnil na vrh Triglava, kljub prenovi ne bo v vrhunski formi,« opozarja in dodaja, da bo njegovo redno vzdrževanje nujno, obiskovalci pa se bodo morali do njega vesti bolj spoštljivo kot doslej.