Črna gora je v celoti izpolnila zahteve po nadomestilih za nematerialno škodo na podlagi sodb črnogorskih sodišč, ki so lani postale pravnomočne, je dejal Begović.

Obenem je za črnogorski časnik dejal, da so njegove stranke proti Črni gori vložile nove tožbe, in sicer zaradi zmanjšanih delovnih sposobnosti, ki so posledica trpinčenja v taborišču Morinj. V novih tožbah posamezniki zahtevajo med 10.000 in 15.000 evrov.

V taborišču Morinj pri Kotorju je bilo zaprtih več sto vojnih ujetnikov, večinoma državljanov Hrvaške, ki so v nekdanji vojašnici JLA končali po napadu srbskih in črnogorskih enot na območje Dubrovnika v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Črnogorsko sodišče je leta 2014 na zaporne kazni od dveh do štirih let pravnomočno obsodilo četverico nekdanjih pripadnikov JLA zaradi trpinčenja hrvaških civilistov in vojakov v Morinju v letih 1991 in 1992.