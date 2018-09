Francoski in britanski ribiči so se na morju prerivali za dragocen ulov iz morskih globin. Več tednov so drug drugega poskušali izriniti iz lovišč, bogatih z jakobovimi pokrovačami. Za kilogram na francoskem tržišču sicer bolj priljubljene školjke kot na britanskem je treba v povprečju odšteti 50 evrov.

Do bitke za delikatesno školjko je prišlo zaradi čezmernega ulova britanskih ribičev, ki so izigrali dogovor, da se lova za pokrovačami ne smejo lotevati med 15. majem in 1. oktobrom. Dejansko je ta omejitev za regeneracijo staleža školjk veljala le za barke z dolžino nad 15 metrov. Britanci so se tako v francoske vode z manjšimi barkami odpravljali čez vse leto in pokrovače kar krepko zdesetkali. Francoski ribiči so se jim letos zoperstavili s svojimi barkami. Poskušali so jih odgnati z ostrimi morskimi manevri, a se Britanci niso dali, tako da so se domov vračali tudi s poškodovanimi plovili po trkih s Francozi.

Zaostrovanja so šla tako daleč, da so pripravljenost za intervencijo v zaščito ribičem napovedovali tudi v francoski mornarici. K sreči bojnim ladjam tricolore ni bilo treba seči po topovju. Ribiči so se dogovorili med sabo in sprejeli nov časovnik ulova. Kar močno so morali sicer popustiti prav Francozi. V pogajanjih jim namreč ni uspelo doseči, da bi prepoved ulova od spomladi do jeseni veljala tako za majhne kot za velike barke.