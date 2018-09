Lahko bi posegel po teoretičnih, na primer sistemskih argumentih, a bom raje vzel nekaj preprostejših zgledov. Ko slikar preko slike v modrih odtenkih potegne debelo rdečo črto, ne gre za rahel rdeč nadih, ampak za popolnoma drugo vsebino. Ali konkretneje: ko sem prvič videl sestavo nove vlade pod nadzorom Levice in njeno izsiljevanje, je bil šok popoln. Vodnik, sam se imenuje »koordinator«, Mesec seveda debelo laže, da je po svetu polno takih vlad. Vlad, ki bi imele tako »koordinacijo« nad sabo, NI.

Dobili smo torej vlado, postavljeno pred strelski vod, ki lahko počne z vlado, kar se mu zdi: izsiljuje, komandira, zdaj je v pozicijski, zdaj v opozicijski vlogi, zahteva zamenjave, in če se vodniku Mescu zahoče, lahko vlado tudi postrelijo. Sam sem bil dvakrat pred strelskim vodom, seveda v prenesenem smislu, in naj vam povem, kako v takem okolju deluješ: prestrašeno, iracionalno, zmedeno, samo da bi preživel! Zato ni šanse, da bi izpeljala vsaj kako najmanjšo reformo. Niti Cerar, ki je prej veličastno zmagal, se niti Kolarjeve ni upal zamenjati, ko je imel nad sabo precej blažji vod. Raje je naredil politični samomor, ki ga je stal dve tretjini mest v DZ.

S pomočjo primera Cerar si lahko predstavljamo, kako bo vodnik Mesec deloval. Le kaj bo Cerar kot drugi najmočnejši človek lahko kolegom svetoval? Če bo šlo kaj narobe, ponovni samomor? Še preden jih bodo pokosili rafali Levice?

Za vse nas bi bilo zelo dobro, če bi se likvidacija te vlade zgodila čim prej. Akademik, hvala tudi za analizo posameznikov iz te vlade, iz katere sledi en sam zaključek: minister, ministrica, ni važno, kaj znata – važno je, da sta naša in da nas bosta vdano ubogala. Po tej paradigmi je nastala že Cerarjeva vlada, gl. Erjavec = minister za vse sisteme in položaje, Šarčeva pa tudi, kot rečemo na kmetih, iz vsake vasi en pes.

Akademik je bil na koncu analize prijazen, zmeren optimist, bom pa še jaz.

Predlagam hitro in učinkovito rešitev: strelski vod se mora takoj ukiniti, razformirati, njegovi člani pa postati odgovorni, učinkoviti člani vlade z zasedbo predvsem socialnih resorjev, ki jih najbolj obvladujejo in so zanje opremljeni. To je win-win predlog, ki ga bo armada pravnikov mimogrede izpeljala, postali bomo normalna evropska država, mladci iz Levice pa se bodo naučili normalno vladati, da se ne bodo mogli izgovarjati, da tega ne znajo in da se zato bojijo. Hic Rhodos, hic salta!

Zavedam se težav, ko bodo morali požreti krastačo, vendar je cost proti benefit zanemarljiv. Sam sem jih v življenju požrl kar nekaj, a brez tega ne gre. Čim prej se bodo scrkljančki iz strelskega voda tega navadili, tem več bo koristi za vse v tej zmedeni in razmetani državi.

Naslednja možnost je Janša, ki se je prisesal na oblast kot klop in bi že zdavnaj moral zapustiti slast oblasti, saj je zaradi svoje nesposobnosti prevzeti oblast, ki jo je dobil od volilcev, doživel pravi fiasko. Žezlo oblasti mora predati odličnim mlajšim naslednikom, ki jih ima v SDS kar nekaj, na primer dr. Anžeta Logarja, ki nam je prirejal prave užitke, ko je na parlamentarnem ražnju pekel »finančnike«. Levico bi z lahkoto spravil v pravo demokratično obliko opozicije, kamor edino sodi. Zamenjavo Janše naj stranka opravi takoj, da bodo pripravljeni na odstrelitev te vlade, ki se bo kar kmalu zgodila, kot nakazuje afera Damir Črnčec.

MAG. MARJAN CERAR, Ljubljana