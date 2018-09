Jan Plestenjak, slovenski pop prvak, glede želenega pedigreja odstopa. Deležen je bil najboljše vzgoje in izobrazbe. Zvezda je bila že njegova mati, slikarka. In ko se je še kot najstnik pojavil prvič, je bil vtis, da je dobil priložnost prek neke veze, malodane neizbežen. Te in takšne okoliščine vplivajo na odnos javnosti do njega. Marsikdo pač težko pogoltne, da je človek, ki mu je bilo domnevno »vse postlano«, dejansko postal eno najmočnejših imen slovenske zabavne glasbe oziroma posla. Pri čemer se močno zdi, da ga tam ne vzdržuje nobeno zarotniško ozadje, temveč njegove