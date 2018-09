Kajti, kako se je nemški Spiegel lahko dokopal do pravnega mnenja evropske komisije o arbitražni razsodbi med Slovenijo in Hrvaško, slovenski mediji (ki so sicer uradno poskušali) in Slovenija kot država pa ne? Iz medijev je bilo razumeti, da je hrvaški predsednik Plenković predsednika evropske komisije Junckerja prosil, da naj ne upošteva mnenja komisijine pravne službe. Lahko torej sklepamo, da je Hrvaška to pravno mnenje imela in ga poznala. Zakaj ga je ona imela, mi pa ne? Končno, zakaj je bilo zanimivo za Spiegel, ki je konec koncev samo eden od pomem