Le sedem ljudi še živi v odmaknjeni vasici Papeži v občini Osilnica tik ob meji s Hrvaško. A ravno v tej vasi je v četrtek zjutraj prišlo do streljanja. Podatki policije so bili skopi: moški je ustrelil žensko, policisti so ga prijeli, žrtev ni ogrožena, kriminalisti preiskavo nadaljujejo v smeri kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo, po domače – kot poskus umora ali poskus uboja. Ter še, da sta se osebi poznali. Kako se ne bi, v vasi sedmih prebivalcev sta bili soseda.

»Grozno, da se kaj takega pri nas dogaja. Ne vem, kaj je bilo Jožetu, da je streljal na Ireno. Čuden človek,« je povedala ena od prebivalk Papežev. K sreči žrtvi ni bilo hudega, tudi danes pa je bila še vedno v velikem šoku. »Kot vsak dan sem šla v službo na hrvaško stran. Bilo je ob pol šestih zjutraj, tema je še bila, ko mi je prekrižal pot in me ustrelil. Samo počilo je in grozno me je zaskelelo v rami. Vem, da sem se zadrla 'zadel si me', potem pa sem pomislila, kaj če me še enkrat. In sem začela teči na drugo stran meje, tam pa poklicala reševalce in policijo. Končala sem v bolnišnici na Reki. Naboj je šel na srečo skozi roko med komolcem in ramo, tako da sem, kar se tega tiče, kar v redu. Še vedno pa mi niti malo ni jasno, zakaj je nekaj takega storil. Zdaj si želim le, da bo dolgo tam, kjer je takim mesto,« nam je danes pripovedovala 46-letna žrtev 66-letnega napadalca Jožeta. Zanj si vsi v tej majhni vasi seveda želijo, da ga ne bi bilo več nazaj. Četudi bi jih bilo po tem le še šest.