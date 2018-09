S potrditvijo ministrske ekipe premierja Šarca je namreč iz poslanskih klopi odšlo pet poslancev, ki so zasedli ministrske funkcije.

Mandate nadomestnim poslancem bo v sredo potrdil DZ. Tedaj se bo v poslanske klopi vrnil Jani Möderndorfer, ki je bil poslanec SMC že v preteklem mandatu, nadomestil pa bo predsednika SMC Mira Cerarja, ki je prevzel vodenje ministrstva za zunanje zadeve.

Ministrstvo za gospodarstvo tudi v mandatu te vlade vodi Zdravko Počivalšek, ki je bil na parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca SMC. V poslanskih klopeh ga bo nadomestil nekdanji nogometaš Gregor Židan.

Poslanca LMŠ Rudija Medveda, ki je prevzel funkcijo ministra za javno upravo, bo v poslanskih vrstah nadomestila novinarka, producentka in urednica Nina Maurovič.

V vlado sta bila imenovana tudi dva poslanca SAB. Minister brez resorja za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu je postal Peter Jožef Česnik, na njegovo mesto pa bo sedla nekdanja poslanka Maša Kociper. Marka Bandellija, ki kot minister brez listnice skrbi za področje razvoja in kohezijske politike, pa bo nadomestil gimnazijski profesor biologije Andrej Šušmelj.

Obravnavali bodo predlog SDS, NSi in SNS

Na izredni seji bodo poslanci obravnavali tudi predlog priporočil glede problematike »škodljivih in uničujočih ukrepov, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi«, ki so ga vložili poslanci SDS, NSi in SNS. Menijo namreč, da ukrepi iz koalicijske pogodbe predstavljajo neposredno grožnjo slovenskemu gospodarstvu.

Med škodljivimi ukrepi navajajo zapisano v koalicijski pogodbi, da se bo osebne prihodke iz kapitala in rent vključilo v osnovo za odmero dohodnine, da se bo dvignilo prispevno stopnjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja za delodajalce ter da se bo pripravilo in uvedlo davek na nepremičnine in premoženje.

DZ bo imel na dnevnem redu seje tudi mandatno-volilne zadeve. Na mizi bodo imeli med drugim predlog, da poslancu SDS Dejanu Kalohu ne priznajo poslanske imunitete. Poslanec je sicer v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja razžalitve, na imuniteto pa se ni skliceval.

Na izredni seji se bodo poslanci z minuto molka spomnili pokojnega nekdanjega poslanca Leopolda Grošlja. Bil je poslanec tretjega mandata DZ v obdobju 2000-2004 in član poslanske skupine Združene liste socialnih demokratov, je razvidno z objave na spletni strani DZ. Pogreb bo v torek na pokopališču na Dolu pri Hrastniku.

Kolegij predsednika DZ je danes tudi sklenil, da se novela gradbenega zakona obravnava po skrajšanem postopku. Predlog so v proceduro vložili državni svetniki, z njim pa želijo jasneje opredeliti obstoječe zakonske določbe, ki po njihovih navedbah povzročajo pravno negotovost pri prometu z nepremičninami.