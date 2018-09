Kaj je Oktoberfest? Oktoberfest je največji festival ljudske (pivske) kulture na svetu. Vlako leto privabi več milijonov obiskovalcev iz vsega sveta, in slavi po proslavljanju tradicionalne hrane, glasbe, bavarske narodne noše (moški so prepoznani po hlačnih naramnicah, ženske pa po pisanih, večplastnih oblekah), in seveda po uživanju prepoznavnih vrst bavarskega piva, ki ga varijo v marcu.

Kdaj poteka? Festival se načeloma praznuje od konca septembra do začetka oktobra, letošnji pa se bo pričel v soboto, 22. septembra, in bo trajal do nedelje, 7. oktobra 2018.

Kako se je začel? Več kot 200-letna tradicija se je pričela leta 1810 v čast poroke med bavarskim prestolonaslednikom Ludwigom, in princeso Terezo Saksonsko, zaradi česar se prostor, na katerem se Oktoberfest odvija, imenuje Terezine poljane (nem. »Theresienwiese«).

Zakaj septembra? Čeprav je mit, da je alkohol najboljše zdravilo proti mrazu, pa oktober s sabo velikokrat prinese hlad. Oktoberfest so zato skozi leta prestavljali proti septembru, s toplejšimi in daljšimi dnevi, ki obiskovalcem omogočajo prijetnejše druženje na prostem. Še vedno, po tradiciji, pa zadnji vikend festivala odvije v oktobru.

Kako do piva? Šotori, kjer se prireditev nahaja, so odprti od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 22:30 ure, med vikendi pa od 9:00 ure do polnoči (ob nedeljah do 23:30 ure). Oktoberfest, kot vsako leto, tudi tokrat nima vstopnine. Vseh šotorov je skupno 14, od tega je največji Schottenhamel (kamor se lahko posede 10.000 ljudi), kjer tudi natočijo prvo festivalsko pivo. Oktoberfest je najbolj obiskan med vikendi, zato ga, če bi se radi izognili gneči, rajši obiščite med tednom. Za večje skupine je prav tako priporočeno, da se prostor vnaprej rezervira. Celoten program letošnjega dogajanja si lahko ogledate tukaj.

Katere vrste piva je mogoče poskusiti? Pivo, ki ga je na festivalu mogoče poskusiti, prihaja izključno iz kluba Münchenskih pivovarn in vključuje: Augustiner, Paulaner in Spaten, Löwenbräu, Hofbräu-München in Hacker-Pschorr. Za Oktoberfest proizvedejo posebna »marčevska« piva (nem. »Märzen oziroma Märzenbier«), ki jih zvarijo marca, čez poletje pa počasi fermentirajo, da je za uživanje pripravljen v koncu septembra. Vsebuje 2-odstotka več alkohola kot navadna piva, na Oktoberfestu pa ga strežejo vse od leta 1818. Prvotno pivo je bilo sicer temno, od leta 1990 pa so piva dobila značilno zlato barvo.

Koliko stane pivo? Za vrč piva (navadno en liter) bo na letošnjem Oktoberfestu potrebno plačati med 10,70 in 11,50 evra (pivo bo letos dražje za okoli 55 centov). Nekateri opažajo, da se cena piva, sploh v zadnjih letih, viša, za kar so po besedah organizatorjev krivi stroški varovanja. Za večjo varnost pa ne prispevajo samo obiskovalci, temveč tudi ponudniki pijač in hrane, saj je tudi najemnina stojnic vedno višja.

Kako je z varnostjo? Ob porastu terorističnih napadov po Evropi tudi na omenjenem festivalu poostrujejo varnostne ukrepe. Zaradi varnostnih razlogov bodo izvajali bolj poostrene kontrole, prav tako pa je na prizorišče prepovedano nositi večje nahrbtnike in torbe.