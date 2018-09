Kot poročajo današnje Primorske novice, je pooblaščenec za odnose z mediji na novogoriškem okrožnem sodišču Samo Turel pojasnil, da je sodišče na obravnavi pred dvema tednoma zavrglo obtožbo zaradi okoliščin, ki začasno preprečujejo pregon, sklep sodišča pa še ni pravnomočen. Vodja novogoriškega državnega tožilstva Damijana Bandelj pa je sporočila, da se bo tožilka, ki je zastopala obtožbo v konkretnem primeru, na takšno odločitev sodišča pritožila. Zadeva bo torej romala na koprsko višje sodišče.

Okrožno sodišče je takšno odločitev očitno sprejelo na podlagi izvedenskega mnenja psihiatrične stroke, podobno kot maja ljubljansko sodišče v drugi kazenski zadevi, v kateri se je Reberc zagovarjal zaradi zlorabe položaja, povezanega s številnimi neracionalnimi nakupi v času, ko je bil slovenski veleposlanik v Madridu. V tem primeru se tožilstvo ni pritožilo, saj je pristojni tožilec ocenil, da pritožba glede na izvedenska mnenja ne bi bila smiselna in uspešna. V obeh primerih velja, da bi lahko tožilstvo postopek nadaljevalo, če bi razlogi, zaradi katerih sta sodišči sprejeli omenjena sklepa, prenehali.

Koprski kriminalisti so dogajanje začeli preiskovati v letu 2011, ko so opravili tudi hišni preiskavi v Ilirski Bistrici in Ljubljani. Reberca so takrat odpeljali tudi na zaslišanje k preiskovalni sodnici, tožilstvo je po zaslišanju predlagalo pripor, vendar se na sodišču s tem niso strinjali, povzema časnik.

Sojenje za zaprtimi vrati

Koprsko tožilstvo je po končani sodni preiskavi v začetku leta 2012 proti nekdanjemu veleposlaniku vložilo obtožbo. V njej mu je tožilka očitala, da naj bi med leti 2005 in 2007 storil tri kazniva dejanja spolnega napada na otroka. Otroci so bili takrat stari osem, deset in 13 let. Po obtožbi pa naj bi storil še tri kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, na katerem naj bi bile prikazane zlorabljene mladoletne osebe.

Sodišče je večkrat razpisalo predobravnavni narok, a ga je moralo preklicati ali preložiti, šele konec marca leta 2014 se je Reberc izrekel glede svoje krivde oziroma nedolžnosti za svoja dejanja. Čeprav se je s tožilstvom pogajal tudi o morebitnem priznanju krivde, se to ni zgodilo in začelo se je sojenje. Zaslišali so oškodovane, ki so vložili premoženjsko pravne zahtevke, številne priče, postavili izvedence. Sojenje je zaradi zaščite žrtev potekalo za zaprtimi vrati.

Čeprav je večkrat kazalo, da je obravnava že pred koncem, se je postopek zavlekel vse do začetka septembra letos, še pišejo Primorske novice. Izvedenci so ugotavljali prištevnost obtoženega v času, ko naj bi se zgodila kazniva dejanja, nazadnje pa je bilo za takšen razplet, kot se je zgodil, odločilno izvedensko mnenje o tem, ali je obtoženi sposoben spremljati obravnavo, navaja časnik.

Nekdanji slovenski veleposlanik v Španiji se je v zadnjih letih znašel v več sodnih postopkih, sodišča pa so pridobila več različnih izvedenskih mnenj, ki so bila tudi nasprotujoča. Tako je nedavno državno odvetništvo uspelo s predlogom za obnovo postopka na koprskem delovnem sodišču. Lani je sicer že postala pravnomočna odločitev, s katero je delovno sodišče v Kopru ugotovilo, da Reberc ne more biti odgovoren za neracionalne nakupe, s katerimi naj bi oškodoval delodajalca, del zahtevka je tako zastaral že ob vložitvi tožbe. Izvedenec je namreč ugotovil, da je bil v času, ko so se nakupi dogajali, neprišteven.

Državno odvetništvo pa je iz medijev izvedelo za različna izvedenska mnenja in zato zahtevalo obnovo. Sklep o obnovi postopka po podatkih Primorskih novic menda še ni pravnomočen, saj naj bi se Reberčev odvetnik na takšen sklep pritožil na Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.