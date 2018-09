Sikošek je vse svoje spise zložil v 599 škatel in jih pustil v skladišču. Trije notarji so 13 dni v prostorih Mikrografije v Novem mestu popisovali arhiv, ki ga je za seboj pustil razrešeni notar. Ministrstvo za pravosodje je Sikoška sredi julija razrešilo po ugotovitvi, da je bil maja lani pravnomočno obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja ali pravic. Med spornimi Sikoškovimi ravnanji pa je tudi lanska overitev posojilne pogodbe v vrednosti 450.000 evrov med stranko SDS in državljanko BiH Dijano Đuđić.

Ko so notarji opravili popis arhivov, jih je prevzel notar Jernej Jeromen, posle razrešenega pa opravlja še šest ljubljanskih notarjev. Po besedah predsednice Notarske zbornice Slovenije Sonje Kralj se lahko nekdanje Sikoškove stranke obrnejo neposredno na Jeromna ali na katerega koli drugega notarja. »Stranke lahko pooblastijo notarja v svojem domačem kraju, da ta kontaktira s prevzemnikom arhiva, lahko tudi dvignejo svoje spise, če so še aktivni in je v zvezi z njimi treba še kaj postoriti, kar bi želeli opraviti kjer koli drugje,« je dejala za radio.

Zagotovila je, da večjih zapletov ni. Prevzemnik arhiva, notar Jeromen z vsemi strankami kontaktira, zadeve se po besedah Kraljeve rešujejo sproti, spisi se prevzemajo iz arhiva v Novem mestu in se dostavljajo v notarsko pisarno.