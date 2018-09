Da na ruskih volitvah, najsi gre za predsedniške ali parlamentarne oziroma regionalne, ni vse po splošno sprejetih standardih, ki naj bi zagotovili demokratičen izbor, je že dolgo znano. Tudi tuji opazovalci so zaznavali nepravilnosti, predvsem pa so Putinovim oblastnikom očitali, da so v predvolilni kampanji na različne načine ovirali opozicijske kandidate in privržence ter jim skrčili medijski prostor za njihovo politično promocijo na minimum.

Ruska opozicija, sicer šibka in razdrobljena, zato brez kakršnih koli možnosti, da resneje ogrozi Putina in njegovo stranko Enotna Rusija ter njene kandidate na lokalnih volitvah, absolutnemu vladarju Rusije vztrajno očita, da pred volitvam ne le zapira opozicijske voditelje in agitatorje (predvsem zbrane okrog Alekseja Navalnega), ampak da tudi goljufa na voliščih. A tega jim doslej ni uspelo dokazati.

Tokrat so šli predaleč

Po nedeljskih lokalnih volitvah pa se je zgodilo za Rusijo nekaj neverjetnega. Državna volilna komisija je volitve v volilnem okraju Vladivostok, na daljnem vzhodu, razveljavila. Tam sta se za guvernerja »spopadla« kandidat Putinove Enotne Rusije Andrej Tarasenko in kandidat Komunistične stranke Andrej Iščenko. Na vzhodu Rusije (Vladivostok, Murmansk, Uljanovsk, Irkutsk) Putin in Združena Rusija nista niti približno tako priljubljena in suverena kot v osrednji in zahodni Rusiji. Tamkajšnji prebivalci so razočarani nad osrednjo oblastjo, ker menijo, da so zaradi oddaljenosti zapostavljeni, slabši so zdravstvo, oskrba, transport, nekatere reforme, kot sta davčna in pokojninska, pa naj bi jih še bolj potisnile v deprivilegiran položaj.

Zato je po raziskavah javnega mnenja kandidat komunistov Iščenko imel več možnosti za zmago. A je izgubil. Za manj kot en odstotek. To je sprožilo proteste, Iščenko je zagrozil z gladovno stavko in centralna volilna komisija v Moskvi je morala vsaj navidezno preveriti, ali pritožbe držijo. A kmalu je bilo jasno, da so privrženci Enotne Rusije v svoji podpori Tarasenku res šli predaleč. Komisija je ugotovila, da so volilni listki s 13 volišč, 24.000 naj bi jih bilo, preprosto izginili, od nekod pa se jih je pojavilo 20.000, med katerimi niso našli niti enega, ki bi podpiral opozicijskega kandidata komunista Iščenka. Zato je Iščenko izgubil, čeprav je po 95 odstotkih preštetih glasov vodil za pet odstotnih točk.

Čeprav je prevara popolnoma očitna, centralna volilna komisija morda ne bi sprejela odločitve, da razveljavi volitve, če na njenem čelu ne bi stala šestdesetletna Ella Pamfilova, nekdanja podpredsednica ruske dume in borka za človekove pravice, ki pa je doslej v ključnih trenutkih vendarle držala z oblastjo. Je pa celo tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov priznal, da je volitve treba ponoviti. Ta izjava mu verjetno ni šla zlahka z jezika, kajti v medijih je bilo objavljeno, da je Putin Andreju Tarasenku, ki mu ankete nisi dobro kazale, poslal besede podpore in zagotovilo, »da bo vse v redu«. Kaže, da so Putinovi privrženci njegove besede »podpore« razumeli kot ukaz, da mora zmagati.