Nogometaši Olimpije so po zmagi nad Triglavom z 2:1 v skoraj praznih Stožicah postali zadnji četrtfinalisti slovenskega pokala. Osmerico najboljših moštev sestavljajo še prvoligaši Maribor, Domžale, Gorica, Aluminij, Krško in Mura, največje presenečenje z uvrstitvijo v tretji krog pokala pa je uspelo tretjeligašu Kopru. Žreb četrtfinalnih parov bodo opravili jutri popoldne na Brdu pri Kranju.

Zoran Barišić se je igral z ognjem, ko je za domačo premiero na klopi Olimpije odpočil nosilce igre (Kronaveter, Vombergar, Ilić, Ivačič…) in spremenil več kot polovico udarne enajsterice, medtem ko so gostje iz Kranja nastopili v identični postavi kot ob nedeljski zmagi v Domžalah. Ljubljančani so začeli podjetno in prek Boatenga že v uvodu stresli prečko. Na začetku je igro Olimpije poživel novinec Boakye, ki je v Ljubljano prispel že januarja in od takrat igral za mladinsko moštvo. Ravno Ganec je začel akcijo za domače vodstvo, ko je Lendrić pospravil žogo v mrežo po odbitku vratarja Čadeža. Pri Olimpiji se je do konca polčasa osmešil Boateng, ki je že preigral Čadeža in zgrešil prazna vrata.

Ljubljančani so v nadaljevanju postali ležerni, Kranjčani pa vse nevarnejši. Majcen je najprej izgubil interni dvoboj s povratnikom v domača vrata Vidmarjem, Mlakar pa je na začetku drugega polčasa z diagonalnim strelom meril za las mimo gola. Olimpiji je tako popustila zbranost, da je izzivala nesrečo. Tekma bi bila zdavnaj odločena, če bi Boateng pokazal nekaj spretnosti v napadu, tako pa je branilce naslova s sijajnimi refleksi reševal Vidmar, ki pa ni imel moči ob neubranljivem prostem strelu Tijanića s 25 metrov. Olimpija je v izdihljajih tekme z vsemi močmi lovila zmagoviti zadetek in si zagotovila napredovanje po natančnem strelu rezervista Črnica, ki je zadel v levi zgornji kot kranjskih vrat.

»Zahtevna tekma. Triglav je bil nevaren v protinapadih, a nas je reševal vratar. Po izenačenju smo se zbudili in z nekaj sreče zmagali. Zadovoljen sem s tekmo do 30. minute. Imamo še veliko dela. Bili smo preveč pasivni,« je priznal domači trener Zoran Barišić, kranjski strateg Dejan Dončić pa je dodal: »Odigrali smo pošteno tekmo. V prvem polčasu smo igrali v strahu in se v nadaljevanju popravili. To je bil večer Nejca Vidmarja, ki je odlično branil.«