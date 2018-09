Ameriški katoliški škofje nameravajo uvesti posebno telefonsko številko za anonimne pritožbe proti škofom, ki so spolno nadlegovali ali zlorabljali otroke in odrasle. S pritožbami bi se takoj seznanile ne le pristojne cerkvene instance, ampak tudi civilni organi pregona. Gre za enega od ukrepov, ki so jih škofje napovedali v sredo, da bi povečali zaupanje v Katoliško cerkev v ZDA po nedavnih razkritjih, da so tudi posamezni ameriški škofje spolno zlorabljali otroke, potem ko je že dolgo znano njihovo prikrivanje pedofilskih zločinov, ki so jih zagrešili duhovniki. »Nekateri škofje so uporabljali svojo avtoriteto in moč za manipuliranje in spolne zlorabe,« piše v sporočilu za javnost upravnega odbora škofovske konference Združenih držav. »Dovolili so, da je strah pred škandali izpodrinil iskreno skrb za tiste, ki so bili žrtev spolnih zlorab.«

V ZDA, kjer je petina ali 65 milijonov prebivalcev katoličanov (protestantov, pri kateri so spolni škandali redkejši, je 150 milijonov), je bila poleti medijska pozornost usmerjena na nekdanjega nadškofa Washingtona Theodorja McCarricka , ki je moral julija odstopiti kot kardinal. Obtožen je spolnega nadlegovanja in zlorabljanja študentov teologije, pa tudi ministrantov. Avgusta pa je v Pensilvaniji, kjer je četrtina od 12 milijonov prebivalcev vernih katoličanov, tamkajšnji državni tožilec v posebnem poročilu navedel, da je 301 duhovnik spolno zlorabil več kot tisoč otrok. Prejšnji teden je papež Frančišek odredil preiskavo proti škofu iz Zahodne Virginije, ki naj bi spolno nadlegoval odrasle. Prav tako prejšnji teden je brooklynska nadškofija (New York) pristala na poravnavo, v kateri se je zavezala, da bo štirim moškim, ki jih je, ko so bili otroci, spolno zlorabil katehet, plačala 27,5 milijona dolarjev (22 milijonov evrov). Preiskava v vseh osmih nadškofijah zvezne države New York pa se je šele začela.

Večina škofov je proti papežu

Katoliško cerkev v ZDA pa poleg vseh pedofilskih škandalov pretresa še notranji razkol med konservativno večino med škofi, ki so proti sedanjemu papežu, in manjšino škofov, ki se strinjajo s Frančiškom, da krščanstva ni mogoče zreducirati na boj proti istospolnim porokam in splavu. Drugače kot velika večina prelatov po svetu so nekateri ameriški konservativni škofje podprli nekdanjega veleposlanika Vatikana v ZDA Carla Maria Vigana, ko je ta avgusta v odprtem pismu zahteval odstop Frančiška, ker naj bi dajal potuho washingtonskemu nadškofu McCarricku. Seveda so to storili na posreden način, in sicer tako, da so poveličevali osebne lastnosti nadškofa Vigana. Obenem so zahtevali, da se preuči Viganove obtožbe proti papežu. A že trditev, da je Frančišek odpravil sankcije, ki jih je proti McCarricku uvedel Benedikt XVI., ne drži, saj teh sankcij uradno ni bilo. Sam papež Frančišek najbrž tudi zato tega pisma ni hotel komentirati.

Sedanji ameriški škofi so precej desno usmerjeni, ker sta jih imenovala prejšnja konservativna papeža. Med drugim so se povezali z evangelisti in zanemarili boj za družbeno pravičnost, ki jo poudarja sedanji papež. Vendarle pa so privrženci Frančiška pred kratkim dosegli, da je škofovska konferenca ZDA migracije označila za pravico do življenja. Zavračanje priseljencev naj bi bilo torej nekaj podobnega kot splav, kar je vsekakor zmaga zagovornikov razmišljanja sedanjega poglavarja Rimskokatoliške cerkve.