Metličar bo celjsko škofijo vodil do imenovanja novega celjskega škofa. Škofijski upravitelj po zakoniku cerkvenega prava skrbi za tekoče zadeve delovanja škofije, pomembne odločitve in spremembe pa morajo počakati na novega krajevnega škofa. Rok Metličar se je rodil v Celju 17. avgusta 1961, doma je iz župnije Šmarje pri Jelšah. V duhovnika je bil posvečen leta 1988 v Mariboru. Kaplansko službo je opravljal v Brežicah in Slovenskih Konjicah, leta 1997 pa je postal župnik na Sladki Gori, kjer je ostal do leta 2009, ko je prevzel vodenje nadžupnije Laško in za nekaj let tudi soupravo sosednjih župnij, Sv. Marjete pri Rimskih Toplicah in Sv. Miklavža nad Laškim. Od leta 1999 je duhovni voditelj župnijskih gospodinj na področju mariborske metropolije, od leta 2007 pa predsednik Karitas Celje. Od leta 2006 je tudi član zbora svetovalcev in duhovniškega sveta celjske škofije.