Dirka v Aragoniji je sorazmerno »mlada« v koledarju dirk motociklističnega prvenstva motoGP, saj je bilo dirkališče odrto leta 2009, s to preizkušnjo pa se bo karavana motociklistov poslovila od Evrope vse do zadnje dirke v Valencii sredi novembra. Značilnost dobrih pet kilometrov dolgega dirkališča je tudi ta, da dirkači vozijo v nasprotni smeri urinega kazalca in je tako eno od le petih takih dirkališč v letošnjem koledarju – take so še steze v Austinu, Sachsenring, Phillip Island in že omenjena Valencia. Na dosedanjih osmih dirkah na tem dirkališču v razredu motoGP je Honda najuspešnejša znamka, saj so njihovi dirkači dobili pet preizkušenj, Yamahini dve, a najbolj zanimivo je, da na njej še nikoli ni slavil Valentino Rossi.

Če bo v soboto Marc Marquez najhitrejši v kvalifikacijah, bo osvojil svoj 50. najboljši startni položaj, na minuli dirki v Misanu pa je z drugim mestom že 112. stal na zmagovalnih stopničkah. V tej »disciplini« je še vedno najuspešnejši Valentino Rossi z 232 uvrstitvami med najboljše tri na dirki, vseeno pa Rossija ta trenutek bolj kot statistika zaposlujejo skrbi, zakaj njegov motocikel ni med najhitrejšimi. Italijan je dejal, da že nekaj časa opažajo, da so v petek in soboto še dovolj hitri, na nedeljski dirki pa se vse spremeni. »Veliko k temu prispeva tudi guma, ki jo na idealno linijo pred nami na stezo navozijo dirkači iz moto2. In ker zaradi tega očitno izgubljamo oprijem, se vse samo še poslabša. A ne razumemo, zakaj imamo s tem probleme samo mi, Honda in Ducati pa ne, saj so oni v nedeljo enako hitri kot prejšnja dneva,« razmišlja Valentino Rossi. Pravi, da je to težava, ki bi znala še kako pokvariti kariero njegovega ekipnega tovariša Mavericka Vinalesa. »Maverick je k Yamahi prišel v najbolj neprimernem trenutku. Že več kot eno leto ni zmagal, in to ni dobro,« dodaja Italijan. Maverick Vinales pa ima seveda tudi svojo razlago, zakaj že tako dolgo njegovi navijači čakajo na novo zmago. »Že na zimskih testiranjih sem opazil, da se na motociklu ne počutim dobro. Najbolj me skrbi, ker pri Yamahi nekako ne znajo ali nočejo razumeti mojih želja. Lanski motocikel je bil zame veliko boljši, z letošnjim pa nikakor ne dobim pravega stika. Korenito bi moral spremeniti slog vožnje, to pa zahteva dlje časa. In čas je tisto, česar ne jaz ne Yamaha trenutno nimava,« dodaja Španec, ki še meni, da se na sobotnih treningih še nekako lahko »izmaže« skozi kvalifikacije na nedeljski dirki pa je povsem drugače. »Ko mora na stezi elektronika narediti svoje, se za nas težave šele začnejo. Na moj slog vožnje, ker zaviram pozno in globoko v ovinek, se moj motocikel ne odzove tako, kot bi si želel,« še meni Vinales.

Povsem pri vrhu pa se medtem nadaljuje boj med obema dirkačema Ducatija in Marcom Marquezom. Zmagovalec zadnje dirke v Misanu Andrea Dovizoso pričakuje, da bo tudi tukaj Marquezu trn v peti. »Seveda lahko tudi tukaj zmagamo in ta dirka bo dober preizkus, koliko smo zares napredovali v zadnjih dirkah. Mislim da bo Marquez zdaj malo bolj agresiven, in čeprav udobno vodi, bo moral sem ter tja spet zmagati. Aragonija je dobra priložnost za kaj takega,« še meni Italijan.