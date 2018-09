Dober mesec loči ta čas najuspešnejšega slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca od prvega vrhunca sezone, veleslalomskega uvoda svetovnega pokala v Söldnu. Vodičan pravi, da mu gredo priprave na sezono po načrtih. Vrnil se je iz Argentine, kjer je v družbi trenerja Klemna Berganta in sotekmovalca Štefana Hadalina opravil snežno bazo. Dnevi v Južni Ameriki so bili naporni, saj je ves čas testiral tudi novo opremo, ki jo je od konca lanske sezone razvil francoski proizvajalec Rossignol.

»Pravzaprav imam zgolj še eno dilemo. Ali bom startal z lanskim modelom smuči ali pa bom znal že tako izkoristiti novi model, da se bom s starta pognal z novimi smučmi,« odgovarja Žan Kranjec, ki se je v lanski odlični veleslalomski sezoni prebil med elitno sedmerico veleslalomistov. Rezultatski vrhunec je doživel lanskega decembra v Alti Badii, kjer je na najnižji stopnički zmagovalnega odra delal družbo Avstrijcu Marcelu Hirscherju in Norvežanu Henriku Kristoffersenu. Na olimpijskih igrah v Pjongjangu pa ga je na veleslalomski preizkušnji premagal še tretji najboljši smučar na svetu, Francoz Alexis Pinturault, tako da je bil potem s četrtim mestom najvišje uvrščeni slovenski alpski smučar.

»Na vseh treningih se trudim, da bi izboljšal malenkosti in se približal najboljšim smučarjem. Verjamem, da sem na pravi poti,« zaupa vase Vodičan, ki bo šel v nedeljo na trening v Saas Fee, pozneje pa bo pilil formo na avstrijskih ledenikih. Petindvajsetletni alpski smučar prihaja v najlepša športna leta, ki jih želi izkoristiti z rednimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Veleslalom ostaja njegova paradna disciplina. Posebej se na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Areju, ne bo pripravljal, bo pa vesel, če bo februarja v najboljši formi. Dokazal je že, da odlično prenaša pritisk velikih tekmovanj, kar bi rad ovekovečil z osvojeno kolajno.

Danes je bil za Žana Kranjca poseben dan, saj je podaljšal pogodbo s Petrolom, ki ga podpira od leta 2013. Tomaž Berločnik je podoživel čase, ko se je pred petimi leti v njegovem imenu pogovarjala mati. Predsednik uprave verjame, da v podjetju podpirajo najboljšega slovenskega alpskega smučarja. Berločnik je povedal, da je vesel, da se je Petrol ubranil globalnemu sponzorstvu tujih podjetij, ki želijo plačati za napis na Kranjčevi čeladi. »Kako smo to storili? Predvsem s poštenostjo Žana, ki je pristopil do nas in povedal, da se zanj zanimajo tudi drugi,« je pojasnil Berločnik. »Če smo mu nekoč namenjali toliko denarja, da si je lahko pokril potne stroške, sedaj prejema višje zneske, s katerimi si bo lahko pomagal pri nadaljnjem športnem razvoju. Podrobnosti pogodbe ne bom razkril, ker je takšna naša poslovna praksa. Uradno tudi nikoli nismo povedali, koliko denarja namenjamo košarkarjem Olimpije, Olimpijskemu komiteju Slovenije in Smučarski zvezi Slovenije. Nekaj namigov pa je dokaj natančnih.«