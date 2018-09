Kaj so ovire za odvzem nezakonitega premoženja

Specializirano državno tožilstvo (SDT) se je moralo umakniti iz postopkov, pri katerih je osumljenec ali obtoženec storil kataloško kaznivo dejanje pred začetkom veljave zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) konec novembra 2011. Da zakon ne more delovati retroaktivno, je julija odločilo ustavno sodišče, s čimer je padla skoraj polovica zadev, s katerimi se je SDT ukvarjal od konca maja 2012, ko se je zakon začel uporabljati. Zakon je bil že od vsega začetka na udaru kritik, da je v določenih točkah protiustaven in pomanjkljiv, sodna praksa in odločbe ustavnega sodišča pa so ga do določene mere izkristalizirale. Nekatera vprašanja kljub temu ostajajo odprta.