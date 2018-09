Načelno soglasje za vzpostavitev sodelovanja s severnoafriškimi državami glede migracij, načelno soglasje za okrepitev zavarovanja zunanjih meja EU s kadrovsko in statusno močno razširjenim Frontexom in dogovor o sklicu izrednega novembrskega vrha EU zaradi brexita je najkrajša bilanca neformalnega sestanka predsednikov držav in vlad EU v Salzburgu. Gostitelj, avstrijski kancler Sebastian Kurz, in predsednik evropskega sveta Donald Tusk sta po vrhu izrazila zadovoljstvo nad dosežki, v izjavah nekaterih drugih voditeljev pa je bilo čutiti več različno motivirane zadržanosti in previdnosti.

Za brexit odločilen oktober

Slovenski premier Marjan Šarec je v izjavi po končanem, zanj krstnem srečanju voditeljev EU menil, da se je na zasedanju sicer pokazalo precej neenotnosti, zlasti glede migracij, medtem ko je enotnosti več v zvezi z brexitom. Vsi so po njegovih besedah izrazili podporo glavnemu pogajalcu Michelu Barnierju in se strinjali, da je oktobra treba doseči dogovor z Veliko Britanijo in to nikakor v škodo Republike Irske. Na vprašanje, ali je prepričan, da vladi ne bo treba pripraviti plana B za pomoč slovenskemu gospodarstvu v primeru trdega brexita, je Šarec odgovoril, da je EU odločena doseči dogovor, in ponovil, da ima glavni pogajalec za to vso podpora evropskega sveta.

Odločilni mesec za dogovor bo torej oktober, in sicer po redni letni konferenci vladajočih britanskih konservativcev, saj naj bi Unija izredni vrh o načinu in pogojih britanskega izstopa iz EU (predvidoma 17. in 18. novembra v Bruslju) sklicala le, če bo v pogajanjih medtem dosežen napredek. Za to pa vsaka stran od druge strani pričakuje več prilagodljivosti, zlasti pri vprašanjih pobrexitskih trgovinskih odnosov in režima na meji med Irsko in Severno Irsko. Britanska premierka Theresa May je v Salzburgu ponovila, da njena vlada ne bo razpisala še enega referenduma, poleg tega pa dejala, da bo med »slabim dogovorom« in trdim izstopom vsekakor izbrala slednjega.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na drugi strani Unijo pozval k enotnosti in nepopustljivosti v pogajanjih z Londonom, kar je stališče, ki ga ne zastopajo vse članice. Madžarski premier Viktor Orban, ki je bil ves čas nekakšna glavna obrobna tema sestanka, je v eni od izjav na primer menil, da Velike Britanije ne kaže kaznovati, kar je po njegovem mnenju namen Unije.