1.URBANISTIČNI RAZVOJ (o) Glavni novomeški projekt zadnjih let je prav gotovo obnova Glavnega trga, ki se je začela pred slabim letom. Staro mestno jedro je bilo nazadnje obnovljeno v 50. letih minulega stoletja po načrtih arhitekta Marjana Mušiča. Ne le da bo mestno jedro dobilo lepšo podobo in novo tudi vso podzemno infrastrukturo, z obnovo se spreminja tudi prometni režim. Glavni trg bo od sedaj v prvi vrsti namenjen pešcem in kolesarjem. Toda obnova Glavnega trga je že v času priprave projektov in javnih obravnav sprožala številne pomisleke – zlasti malih podjetnikov v mestu in stanovalcev. Prvi so opozarjali, da bodo v času obnove izgubili večino strank, kar se je tudi zgodilo. Zdaj se sprašujejo, kako jih bodo pridobili nazaj. Stanovalci pa so trkali na vrata vseh mogočih institucij, saj so se bali, da bodo gradbena dela močno načela njihove več stoletij stare stavbe. Tu in tam so se res pojavile razpoke. Zanimivo bo videti, kako bodo ugotavljali nastalo škodo in kdo bo poskrbel za sanacijo.