Bogomir Strašek: V Sloveniji še vedno prevladuje nestrpnost do podjetništva

Komentarji, ki so padali kot odziv na opozorila nekaterih podjetnikov, da bodo zaradi napovedanih visokih davkov proizvodnjo selili v podjetjem prijaznejša okolja, kažejo na veliko nestrpnost do podjetništva, je prepričan Bogomir Strašek, direktor KLS Ljubno, zlate gazele 2011, in predsednik sveta Gazele. Četudi sta blaginja družbe in kakovost javnega sektorja odvisni od moči gospodarstva, katerega pomemben steber so tudi gazele, pa v Sloveniji žal prevladuje logika delitve, ne pa ustvarjanja, je prepričan sogovornik. »Gnev je usmerjen proti nam, slovenskim podjetnikom. Česar res ne razumem in kar me žalosti. Ali se je kdo že obregnil ob to, kako dobiček delijo tuja podjetja pri nas in njihovi lastniki?«