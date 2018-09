sem upokojeni policist, ki je na zadnjih volitvah glasoval za vašo stranko. Presenetilo me je dejstvo, da ste umaknili iz parlamentarne procedure predlog zakona o zvišanju odmernega odstotka pokojnin novih upokojencev (resnici na ljubo bi se morale pokojnine s tem zakonom uskladiti oziroma na novo odmeriti vsem upokojenim po ZPIZ-2, to je od 1. 1. 2013 dalje, saj so bili vsi ti z novim zakonom dejansko prikrajšani). Res je, da poslušamo zgodbo, da je bilo z ZPIZ-2 ustavljeno padanje pokojnin (padale bi sicer do leta 2024 po 0,5 odstotka na leto). Vendar je bil znesek izračunane pokojnine po ZPIZ-1 na dan 1. 1. 2013 še vedno višji od tistega po ZPIZ-2.

Seveda je treba dvigniti z izredno uskladitvijo tudi pokojnine starejših generacij upokojencev, upokojenih pred letom 2013. Zbirali ste podpise po vseh večjih slovenskih mestih, tudi sam sem podpisnik vaše peticije. Bojim se nečesa – da bodo vsa ta prizadevanja nekako izzvenela, da ne bo nič (tresla se je gora in rodila miš). Nekako tako, kot je bilo z gospodom Karlom Erjavcem in njegovim DeSUS.

Pojasnili ste, da predloga niste vložili na glasovanje, ker so vas tako prosile druge parlamentarne stranke. Zdaj imamo pred vrati zopet stavko javnega sektorja, zdravnikov, zopet je slišati tudi moje nekdanje kolege policiste…

Bojim se, da bomo upokojenci ostali nekako na stranskem tiru, pozabljeni od vseh. Upokojence je težko organizirati in pripeljati pred vladno poslopje, da bi tudi oni stavkali. Sicer pa, ali bi to sploh koga zanimalo. Je pa res, da bi 600.000 upokojencev lahko, če bi bili enotni, postavljalo in odstavljalo vlado. Seveda niso, tisti z majhnimi pokojninami so praviloma neuki, onim z visokimi pa se ni treba ukvarjati z umetnostjo preživetja.

Je pa res, da se že pojavljajo predlogi o ustanovitvi nove stranke upokojencev, ki bi se dejansko ukvarjala s problemi in težavami upokojencev, njen predsednik pa bi postal minister resorja za delo, dom in družino ali pa vsaj zdravstveni minister (ne pa tako kot zdaj gospod Erjavec, ki je obrambni minister, kar sicer nima z upokojenci nobene zveze in gre povsem za njegove osebne interese).

Ekonomisti nas strašijo, da je pred vrati nova gospodarska kriza (v pripravi, se kuha…). Druge stranke trdijo, da bi odmerni odstotek novih pokojnin dvigovali postopoma do leta 2022, da bi dvigovali postopoma pokojnine starih upokojencev po 1 odstotek na leto, če bi bila gospodarska rast vsaj 3-odstotna. Imamo že nekaj let konstantno gospodarsko rast, ki pa se ustavlja (tako ekonomisti), in prav gotovo ne bo trajala v nedogled.

Še nekaj. Zvišanje odmernega odstotka ob podaljšanju pokojninske oziroma delovne dobe je v redu, hkrati pa odmera od najboljših 34 let namesto zdajšnjih 24 že v startu prinaša praviloma 9 odstotkov manjše pokojnine (izračunano!). Se pravi, da nismo naredili ničesar.

Zato vas najvljudneje naprošam, da vaš predlog o povišanju odmernega odstotka pokojnin po ZPIZ-2 (od 1. 1. 2013 dalje) in hkrati izredno uskladitev pokojnin starih upokojencev (pred 1. 1. 2013) vložite čim prej v parlamentarno proceduro oziroma glasovanje. Vem, usklajevanje in rast pokojnin sta zapisana v koalicijski pogodbi. Vendar je koalicijska pogodba le kos papirja, morda le spisek želja ali predlogov, ki bodo ali pa tudi ne uresničeni.

Vaši volilci smo vam zaupali in verjeli, da bo krivica, ki je bila storjena z ZPIZ-2, končno popravljena, pa tudi neusklajevanje pokojnin starih upokojencev (za dobrih 8 odstotkov po sistemskih zakonih gre). Veliko slovenskih upokojencev živi pod mejo revščine, tudi pokojnine, ki so višje za 100 ali 200 evrov, ne prinašajo blagostanja. Generacije odhajajo in ne bomo storili prav veliko, če jim obljubljamo, da bomo za njih poskrbeli enkrat v prihodnosti, tam po letu 2020 in naprej. Jesti, piti, se oblačiti in plačevati položnice je treba tu in zdaj, pa tudi cena oskrbe v domovih za ostarele je iz dneva v dan višja, bog ne daj, da si nepokreten ali dementen (potem si finančno breme svojim potomcem in sorodnikom).

Upam, da boste moje pismo vzeli na znanje in ukrepali v skladu s svojimi predvolilnimi obljubami in zagotovili.

Sony Globokar, Izlake