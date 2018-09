Za zanimiv »nov pogled« na trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko je v sredo poskrbel Jack Ma, eden od ustanoviteljev in vodilnih mož pri kitajskem spletnem trgovinskem gigantu Alibaba. Ob novih in novih eskalacijah trgovinskih tarif na različne tipe izdelkov Jack Ma meni, da ne bo več mogel držati obljube o kreaciji milijona novih delovnih mest, ki jo je pred dvema letoma dal Donaldu Trumpu. Na srečanju v začetku leta 2017 je Jack Ma podal vizijo družbe Alibaba, v kateri bo družba prek svoje platforme prinesla ameriškim malim podjetjem vsaj milijon novih delovnih mest, s tem pa je Jack pomagal Alibabi do lažjega prodora na bogat ameriški trg. V izjavi za javnost je Jack izrazil mnenje, da bi morala Kitajska v prihodnjih letih svoja prizadevanja glede izvoza usmeriti v tako imenovano silk road, trgovinsko pot, ki povezuje Kitajsko z Afriko, širšim delom Azije in Evropo. Po izjavi so delnice družbe Alibaba pridobile 3,8 odstotka, skupaj pa so se letos okrepile že za 5,7 odstotka.

Nekako povsem zunaj sfere trgovinskih vojn se gibljejo cene delnic družb, ki so tako ali drugače povezane s proizvodnjo oziroma pridelavo marihuane. Ena od družb, ki v zadnjem mesec dni dosega neverjetno rast, je kanadski Tilray, saj se je cena delnic v mesecu dni okrepila za kar 400 odstotkov. Hiter razvoj zakonodaje v Kanadi in nekaterih delnih ZDA v prid uporabe marihuane za različne namene, med drugim tudi v zdravstvu, je pripomogel k eksploziji rasti v panogi, ki je bila dolgo časa vklenjena v verige zakona. Občutno rast je delnica družbe Tilray denimo dosegla ravno v zadnjih dneh, saj je ameriška agencija DEA objavila odločitev, da bo dovolila uvoz marihuane, ki je namenjena raziskavam v zdravstvu, natančneje raziskavam zdravljenja nevroloških bolezni na kalifornijski univerzi v San Diegu. Pripomnimo, da je bil vzrok za meteorno rast tudi to, da družba kotira na borzi v ZDA šele od meseca julija, število delnic v borznem obtoku je relativno nizko, udeleženci v julijskem IPO (prvi ponudbi javnosti) pa imajo 180-dnevno prepoved prodaje delnic, kar povzroča dodatno (začasno) pomanjkanje prodajalcev in s tem dviganje nakupnih pritiskov.